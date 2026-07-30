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digi24.ro logodigi24
30 Июля 2026, 10:04
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В Румынии граждан призвали экономить электричество после остановки АЭС «Чернаводэ»

Исполняющий обязанности премьер-министра Румынии Илие Боложан призвал жителей страны и крупных промышленных потребителей сократить потребление электроэнергии в вечерние часы после остановки обоих энергоблоков АЭС «Чернаводэ».

В Румынии граждан призвали экономить электричество после остановки АЭС «Чернаводэ».
В Румынии граждан призвали экономить электричество после остановки АЭС «Чернаводэ».

По его словам, причиной стала сильная засуха, из-за которой уровень воды в Дунае опустился до критических значений, необходимых для работы системы охлаждения станции, сообщает Digi24.

Первый реактор был остановлен во вторник, а в среду технические специалисты приняли решение вывести из эксплуатации и второй энергоблок. В результате страна потеряет около 1300 МВт генерирующих мощностей, что составляет почти 20% нынешнего потребления электроэнергии.

Для компенсации дефицита власти планируют максимально задействовать газовые электростанции, солнечную и ветровую генерацию, системы накопления энергии, а также увеличить импорт электроэнергии. Наиболее сложной остается ситуация в период с 20:00 до 23:00, когда потребление достигает максимума.

Боложан отметил, что засуха затронула и другие страны региона. В частности, в Венгрии также была снижена мощность АЭС «Пакш», что увеличило потребность страны в импорте электроэнергии. По оценкам румынских властей, остановка реакторов может продлиться от одной до двух недель, пока уровень воды в Дунае не повысится. Компания Nuclearelectrica подчеркнула, что остановка энергоблоков носит превентивный характер и соответствует требованиям безопасности.

Источник
digi24.ro logodigi24
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