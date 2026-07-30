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mold-street.com logomold-street
30 Июля 2026, 08:28
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Впервые в истории из-за засухи Румыния остановит оба реактора АЭС «Чернаводэ»

Компания Nuclearelectrica, оператор румынской атомной электростанции «Чернаводэ», в среду объявила, что второй энергоблок станции также будет планово остановлен.

Из-за экстремальной засухи Румыния выводит из работы оба реактора крупнейшей АЭС.
Из-за экстремальной засухи Румыния выводит из работы оба реактора крупнейшей АЭС.

Это произошло спустя день после остановки первого реактора по той же причине. Впервые в истории оба реактора АЭС одновременно выводятся из эксплуатации из-за критически низкого уровня воды в Дунае, сообщает Mold-Street.

АЭС «Чернаводэ» обеспечивает около 20% электроэнергии Румынии

«Как и в случае с первым энергоблоком, второй будет планово остановлен из-за беспрецедентно низкого уровня воды в Дунае, вызванного сильной засухой. Решение принято в соответствии с процедурами станции, действующими в условиях экстремальной засухи, на основании последних прогнозов Национального института гидрологии и управления водными ресурсами», — сообщили в государственной компании.

В Nuclearelectrica подчеркнули, что подобные меры носят исключительно превентивный характер и направлены на обеспечение ядерной безопасности и надежности оборудования.

«Первый энергоблок АЭС "Чернаводэ" в настоящее время находится в безопасном остановленном состоянии. Nuclearelectrica постоянно следит за изменением уровня Дуная и взаимодействует с профильными учреждениями, чтобы определить оптимальный момент для повторного подключения станции к национальной энергосистеме с соблюдением всех требований ядерной безопасности и внутренних процедур», — заявили в компании.

Министерство энергетики Румынии заверило, что отключение энергоблоков не повлияет на электроснабжение бытовых потребителей и предприятий страны.

В обычном режиме АЭС «Чернаводэ» производит около 20% всей электроэнергии, потребляемой в Румынии. При этом Молдова в последние годы закупала значительные объемы электроэнергии именно у этой станции.

Расход воды в Дунае втрое ниже средних многолетних значений

По прогнозам, к 4 августа расход воды в Дунае на входе в Румынию снизится примерно до 1500 кубометров в секунду. Самый низкий показатель был зафиксирован в 1985 году — тогда он составлял 1400 кубометров в секунду.

Национальная администрация «Румынские воды» также предупредила, что сильная засуха сохраняется в наиболее уязвимых районах Кришаны, Олтении, Мунтении, Добруджи и Молдовы. На ряде рек наблюдается пересыхание русел и расход воды ниже минимального уровня, необходимого для обеспечения оросительных систем.

Источник
mold-street.com logomold-street
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