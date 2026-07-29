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rupor.md logorupor
29 Июля 2026, 20:45
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На границе со Словенией задержали гражданина Молдовы: его искали почти 20 лет

Гражданин Молдовы, скрывавшийся от правосудия почти 20 лет после группового изнасилования в Риме, задержан на границе со Словенией. Об этом сообщает пограничная полиция Триеста.

На границе со Словенией задержали гражданина Молдовы: его искали почти 20 лет.
На границе со Словенией задержали гражданина Молдовы: его искали почти 20 лет.

Мужчина был вовлечен в судебный процесс после преступления 2009 года, прошел все инстанции и получил окончательный приговор, после чего скрылся от властей и находился в розыске. Спустя 17 лет после инкриминируемых событий его остановили для проверки документов на пограничном посту, передает rupor.md

Правоохранительные органы отмечают, что судебная система работает с затяжками, однако бегство обвиняемого за границу не помогло ему избежать ареста.

Источник
rupor.md logorupor
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