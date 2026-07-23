Всемирный банк оценил ущерб от землетрясений в Венесуэле почти в $20 млрд.

Материальный ущерб от землетрясений в Венесуэле 24 июня составил $19,6 млрд, следует из оценки Всемирного банка. Из общей суммы ущерба на долю жилых зданий приходится $9,3 млрд.

Для оценки Всемирный банк использовал отчеты правительства Венесуэлы и гуманитарных организаций о повреждениях, а также данные специалистов сейсморазведки, передает reuters.com

«Без своевременных дополнительных инвестиций негативное воздействие на производственные мощности и уровень жизни замедлит процесс восстановления»,— отметила вице-президент Всемирного банка Сюзана Кордейро Герра.

Магнитуда землетрясений составила 7,2 и 7,5. За последний месяц в Венесуэле произошло 1,4 тыс. афтершоков. Больше всего разрушений — в прибрежном штате Ла-Гуайра. По последним данным властей Венесуэлы, погибли 5,3 тыс. человек. Пострадали — 16,7 тыс.