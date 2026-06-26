Число погибших при землетрясении в Венесуэле достигло 920 человек.

Число жертв землетрясений в Венесуэле выросло до 920 человек. Об этом сообщил спикер парламента Хорхе Родригес.

Разбор завалов еще идет, спасатели все чаще находят тела погибших. Власти ожидают, что число жертв продолжит расти, передает cnn.com

Эпицентры землетрясений находились в 16 км от города Морон и в 24 км от Сан-Фелипе. Их магнитуда составила 7,2 и 7,5. Сильнее всего пострадал прибрежный город Ла-Гуайра недалеко от Каракаса, где как минимум 100 зданий были разрушены до основания. Кроме того, разрушения есть в самом Каракасе, а также штатах Миранда, Арагуа, Карабобо, Лара и Яракуй.

Наиболее пострадавший штат Ла-Гуайра передан под контроль военных. В стране введено чрезвычайное положение. Венесуэла принимает помощь от международных организаций и других стран.



