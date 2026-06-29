У берегов Венесуэлы произошло новое землетрясение.

В Венесуэле в понедельник утром произошло землетрясение магнитудой 4,6.

Стихия разразилась всего через пять дней после двух подземных толчков, которые разрушили север страны и унесли жизни как минимум 1 450 человек. И снова были затронуты города Каракас и Ла-Гуайра, передает euronews.com

Новый подземный толчок вынудил семьи, чьи дома ещё уцелели, выбежать на улицу. Очаг землетрясения залегал на глубине 2,9 километра, а его эпицентр находился в 10 километрах к востоку от Ла-Гуайры, сильнее других пострадавших от двух землетрясений 24 июня. Тогда магнитуда землетрясений составила 7,2 и 7,5.

За последние часы было зарегистрировано более 400 афтершоков. Из-за сейсмической активности в стране по-прежнему приостановлена подача природного газа в некоторых районах, особенно в столице, Каракасе.

На фоне проведения поисково-спасательных работ исполняющая обязанности президента Делси Родригес объявила о плане помощи тем, кто лишился жилья.

Венесуэльские и международные спасательные команды продолжают работать главным образом среди завалов зданий в прибрежном штате Ла-Гуайра на севере страны, соседствующем с Каракасом.