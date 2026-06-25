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dw.com logodw
25 Июня 2026, 07:24
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В Венесуэле произошло два разрушительных землетрясения

В результате землетрясений, которые произошли в северной и центральной части Венесуэлы, в Каракасе обрушились жилые дома и другие здания. Число жертв может достигать 100 000, считает Геологическая служба США.

В Венесуэле произошло два разрушительных землетрясения.
В Венесуэле произошло два разрушительных землетрясения.

Два тяжелых землетрясения - в северной и центральной части страны - произошли в Венесуэле во второй половине дня среды, 24 июня. МВД Венесуэлы сообщило об обрушении жилых домов и других зданий в Каракасе, пишет dw.com

Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес объявила о введении в стране чрезвычайного положения. В свою очередь, Геологическая служба США (USGS) обнародовала прогноз, согласно которому число возможных жертв стихии может составлять от 10 000 до 100 000 человек. Власти Венесуэлы о жертвах пока официально не сообщали. 

Сначала в стране произошло землетрясение магнитудой 7,2, а спустя менее минуты - еще одно, магнитудой 7,5, передает агентство Reuters. Указывается, что эпицентр первого землетрясения, случившегося около 18:00 по местному времени, находился примерно в 28 километрах к западу от города Морон, расположенного на карибском побережье страны, примерно в 168 километрах от Каракаса. Глубина очага составила 13 км. Эпицентр последующего землетрясения находился в 16 км от Морона, его очаг - на глубине 10 км, сообщается на сайте немецкой новостной телепередачи Tagesschau.

Как заявил министр внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабельо, пожарная служба и полиция борются с последствиями разрушений "всеми доступными средствами". Он выразил соболезнования семьям жертв и пострадавших. Как передает Tagesschau, люди покинули потерявшие устойчивость здания в Каракасе. "Многие были явно шокированы при виде обрушившихся стен, когда с улицы оказалась видна домашняя мебель", - говорится в сообщении.


Источник
dw.com logodw
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