Все больше 30-летних людей уже сейчас уходят на "мини-пенсии".

Последователи тренда micro-retirement уже в тридцать с небольшим берут длительные паузы в карьере – и многие убеждены, что за этим образом жизни будущее.

А что, если не работать без остановки десятилетиями в ожидании пенсии, чтобы когда-нибудь наконец пожить в своё удовольствие? Всё больше людей считают, что эту модель пора пересмотреть. Многие убеждены, что за этим образом жизни будущее, пишет Femcafe.

Поколениями считалось само собой разумеющимся: человек учится, работает, строит карьеру – а спустя десятилетия, выйдя на пенсию, наконец наслаждается свободным временем. Однако эта модель вызывает всё больше вопросов, особенно у молодых поколений.

Многие ощущают, что непрерывная гонка, переработки и угроза выгорания не позволяют десятилетиями поддерживать один и тот же жизненный ритм. Поэтому всё больше людей ищут альтернативные решения – как выкроить больше времени на путешествия, семью, хобби или просто на восстановление сил.

В социальных сетях и на карьерных платформах в последнее время распространяется новое понятие: micro-retirement, то есть микро-пенсия. Концепция на первый взгляд звучит непривычно – ведь речь идёт не о выходе на пенсию в старости, а о том, что люди берут длительные перерывы в работе в активные годы своей жизни.

Последователи тренда утверждают, что это помогает избежать выгорания, получить новый опыт и выстроить более сбалансированную жизнь. Критики же предупреждают: такой подход требует серьёзного планирования и подходит далеко не всем.

Но что именно означает micro-retirement и как его реализуют те, кто решается на это уже в тридцать?

Это не окончательный выход на пенсию

Суть micro-retirement в том, что человек осознанно откладывает деньги, чтобы на несколько месяцев или даже на год выйти из "колеса" в разгар активной карьеры.

За это время можно путешествовать, учиться, строить бизнес или просто отдыхать. Цель – не окончательный уход на покой, а длительный период восстановления сил, встроенный в жизненный путь.

Планирование – ключевой элемент

Последователи тренда, как правило, годами готовятся к такой паузе. Они создают отдельный накопительный фонд, сокращают лишние расходы и заранее просчитывают период без регулярного дохода.

Поэтому micro-retirement – это не спонтанное решение, а результат осознанной финансовой стратегии.

Как это выглядит на практике

Большинство не бросают работу на годы – они берут паузу на несколько месяцев. Многие в это время объездят мир, осваивают новые навыки или работают над проектами, на которые раньше не хватало времени.

Популярность тренда во многом объясняется убеждением участников: не стоит откладывать все впечатления на старость. Эксперты, впрочем, подчёркивают: метод работает хорошо только при наличии стабильной финансовой базы и тщательного планирования.