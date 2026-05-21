theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Евровидение-2026
Арест Плахотнюка
Газовый кризис
Бельцы
Цены на топливо
Карта
Курс валют
Погода
ТВ программа
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
economedia
21 Мая 2026, 12:32
22
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Болгария повысит пенсии и сократит расходы на госаппарат

Правительство Болгарии объявило о пакете мер, который предусматривает повышение пенсий и социальных взносов, а также сокращение расходов в государственном секторе.

Болгария повысит пенсии и сократит расходы на госаппарат.
Болгария повысит пенсии и сократит расходы на госаппарат.

Как сообщил министр финансов Болгарии Галаб Донев, с 1 июля пенсии будут увеличены на 7,8%. Повышение будет произведено по механизму индексации, известному как «швейцарское правило», которое уже предусмотрено законодательством о социальном страховании. Согласно этому механизму, пенсии ежегодно корректируются с учетом инфляции и роста средней заработной платы по экономике, сообщает economedia.ro

Одновременно власти намерены с 1 августа повысить на 5% минимальные пороги для социальных взносов. Также планируется увеличить до 2300 евро максимальный уровень дохода, на который распространяются социальные отчисления.

Для вступления меры в силу необходимо одобрение парламента, где правящая коалиция располагает большинством голосов.

В Болгарии социальные взносы начисляются только до установленного государством максимального уровня дохода.

«Налоги останутся без изменений», — подчеркнул министр финансов, говоря о действующих налоговых ставках. Он также заверил, что все социальные выплаты гарантированы.

С 1 сентября правительство в Софии готовит и меры по сокращению государственных расходов. Они включают уменьшение примерно на 10% бюджетов на зарплаты и социальные взносы в бюджетной сфере.

По словам министра финансов, сокращения не затронут зарплаты сотрудников. Экономия будет достигнута за счет уменьшения административного аппарата и ликвидации вакантных должностей.

«Индивидуальные зарплаты не пострадают, сокращение произойдет за счет реструктуризации административного аппарата и устранения незанятых должностей», — пояснил чиновник.

В то же время правительство Болгарии намерено отменить автоматическое повышение зарплат для чиновников и ряда категорий работников государственного сектора, включая представителей администрации, судебной системы и правоохранительных органов. В настоящее время для этих категорий действуют автоматические надбавки, рассчитываемые по формулам, связанным с должностью или экономическими показателями.

Источник
economedia
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте