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rupor.md logorupor
4 Июня 2026, 19:33
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Парламент ратифицировал соглашения о пенсиях для граждан Молдовы в Канаде и Украине

Граждане Молдовы, живущие в Канаде и Украине, смогут получать пенсии и другие социальные выплаты по новым соглашениям в сфере социальной безопасности. Парламент ратифицировал документы, заключенные с этими странами.

Парламент ратифицировал соглашения о пенсиях для граждан Молдовы в Канаде и Украине.
Парламент ратифицировал соглашения о пенсиях для граждан Молдовы в Канаде и Украине.

Соглашения будут применяться к людям, которые работали в одной из стран, самозанятым, командированным работникам, персоналу судов и экипажей самолетов, а также сотрудникам дипломатических миссий и консульств, передает rupor.md

По соглашению с Канадой можно будет получать пенсию по возрасту, пенсию по инвалидности и пенсию по случаю потери кормильца.

Соглашение с Украиной предусматривает пенсии по возрасту, пенсии по инвалидности из-за общего заболевания, несчастного случая на работе или профессионального заболевания, а также пенсии по случаю потери кормильца и пособие на погребение.

Выплаты будут рассчитывать по принципу пропорциональности. Это означает, что каждая страна будет платить свою часть пенсии за период страхового стажа, накопленного на ее территории.

По официальным данным, в Канаде проживают более 20 тысяч граждан Молдовы. В Украине находятся 21 538 человек с постоянным видом на жительство и 2 934 человека с временным видом на жительство.

Оба соглашения заключены на неопределенный срок.

Сейчас у Молдовы подписаны 23 соглашения в сфере социальной безопасности. Из них 18 уже применяются при назначении социальных выплат.

Источник
rupor.md logorupor
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