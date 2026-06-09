Средняя пенсия в Румынии более чем вдвое превышает пенсию в Молдове.

Для сравнения, в Молдове средняя пенсия по возрасту составляет от 4450 до 4824 леев даже после индексации на 6,84%, проведённой с 1 апреля, сообщает ziua.md

Данные CNPP показывают, что средняя пенсия по возрасту в Румынии составляет 3114 румынских леев (около 11 850 молдавских леев) и выплачивается более чем 3,78 миллиона человек. В пересчёте на молдавскую валюту средняя румынская пенсия превышает среднюю пенсию в Молдове примерно на 5800 леев.

Минимальная пенсия по возрасту в Молдове составляет 3264 лея, а граждане со страховым стажем не менее 40 лет получают гарантированную минимальную пенсию в размере 3525 леев.

Лица с неполным страховым стажем получают в среднем от 1800 до 2500 леев, при этом размер выплаты напрямую зависит от количества отработанных лет. Для граждан, не накопивших минимальный страховой стаж в 15 лет, предусмотрено социальное пособие по возрасту в размере 1632 леев в месяц, что составляет половину гарантированной минимальной пенсии.