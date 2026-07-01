Днестр превращается в болото: Вода позеленела, появились густые водоросли.

Из-за продолжительной засухи уровень воды в Днестре продолжает снижаться.

Засуха и экстремально низкий уровень воды в Днестре могут привести к серьезным последствиям для водоснабжения столицы. Министр окружающей среды Георгий Хаждер предупредил, что основные насосы водозаборной станции, обеспечивающей Кишинев питьевой водой из Днестра, могут выйти из строя после 31 июля, если ситуация не изменится.

По словам министра, снижение уровня воды достигло критических значений. Если в ближайшие дни не выпадут существенные осадки и не увеличится приток воды, работа насосного оборудования окажется под угрозой.

Тем временем тревожная картина наблюдается в районе Дубоссар. Вода в Днестре приобрела зеленый оттенок, а на поверхности хорошо заметны разросшиеся водоросли. Такие изменения свидетельствуют о застое воды и активном цветении, которое развивается на фоне жары и маловодья.

Власти продолжают следить за гидрологической ситуацией и призывают население рационально использовать воду, поскольку дальнейшее ухудшение погодных условий может сказаться на стабильности водоснабжения Кишинева.