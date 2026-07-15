Молдова будет спасать бассейн Днестра от засухи: восстановительные работы начнутся в 15 районах.

В 15 районах Молдовы начинается практический этап экологического проекта RE-MAP по восстановлению деградировавших экосистем.

Как сообщает Министерство окружающей среды, в 2026 году специалисты приступят к реабилитации земель лесного фонда, местных муниципальных участков и восстановлению водно-болотных угодий. Главная цель этих мер — помочь природе Молдовы справляться с засухой, экстремальной жарой и климатическими вызовами, передает rupor.md

План конкретных действий на этот год утвердил Наблюдательный комитет проекта. На первом этапе экологи проведут детальную оценку выбранных территорий в бассейне Днестра, чтобы подготовить их к лесовосстановлению. Министр окружающей среды Георгий Хаждер потребовал ускорить работы и проводить их максимально прозрачно, чтобы жители зависящих от этих ресурсов общин как можно скорее увидели конкретные результаты на местах.

Всего в рамках проекта RE-MAP планируется реабилитировать:

1 800 гектаров земель государственного лесного фонда;

500 гектаров деградировавших земель, которыми управляют местные примэрии (их очистят и засадят деревьями);

575 гектаров водно-болотных угодий.

Кроме того, специалисты составят комплексные планы лесопастбищного управления для огромной площади в 10 300 гектаров, при этом на 100 гектарах из них восстановительные работы проведут уже в ближайшее время. Все эти меры призваны вернуть экологический баланс в пострадавшие районы страны и защитить местное биоразнообразие.