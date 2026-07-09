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eurointegration.com.ua logoeurointegration
9 Июля 2026, 19:36
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Во Франции вновь остановили реактор АЭС из-за жары

На юго-востоке Франции из-за крайне жаркой погоды вновь остановили один из реакторов атомной электростанции недалеко от Тулузы.

Во Франции вновь остановили реактор АЭС из-за жары.
Во Франции вновь остановили реактор АЭС из-за жары.

Оператор EDF объявил, что в связи с очень высокой температурой воды в реке Гаронна – 28 °C – реактор №2 АЭС, расположенной недалеко от Тулузы, останавливают. Согласно нормативам, вода в водоемах, используемых для охлаждения реакторов, после сброса воды не должна превысить +28 °C, передает eurointegration.com.ua со ссылкой на bfmtv.com

Еще один реактор остановлен с мая для планового обслуживания.

В последний раз к аналогичной мере прибегали 23 июня, что стало самым жарким днём в истории наблюдений во Франции.

Между тем оператор энергосети Enedis предупредил, что жара может нанести ущерб также электрокабелям, проложенным до 1981 года – кабелям старых образцов, более ранних, чем 1981 год. На период до 2040 года оператор запланировал миллиардные инвестиции для повышения устойчивости сети – в том числе для её адаптации к климатическим изменениям.

Во время предыдущей волны экстремальных температур в конце июня тысячи домов остались без света из-за аварий в сети, связанных с жарой.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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