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euronews.com logoeuronews
17 Июня 2026, 17:43
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Возобновлены прямые поезда Бухарест–Стамбул, София и Варна: билеты от 27 евро

Железная дорога Румынии возобновила ежедневные прямые летние поезда из Бухареста в Турцию и Болгарию. Билеты стоят от 27 евро.

Возобновлены прямые поезда Бухарест–Стамбул, София и Варна: билеты от 27 евро.
Возобновлены прямые поезда Бухарест–Стамбул, София и Варна: билеты от 27 евро.

Этим летом пассажиры вновь могут воспользоваться прямыми поездами из Бухареста в Стамбул, Софию и на болгарское Черноморское побережье, пишет euronews.com

Национальный железнодорожный оператор Румынии CFR Călători возобновил сезонный международный поезд România, который будет ежедневно курсировать до середины октября по направлениям Варна, София и стамбульская станция Стамбул-Халкалы.

По словам оператора, прямые международные маршруты призваны предложить путешественникам «комфортную и доступную» альтернативу, прежде всего для летнего отдыха в Болгарии и Турции.

Сезонное сообщение возобновилось 12 июня с запуском маршрута Бухарест–Варна, а прямые поезда в Софию и Стамбул вышли на линию днём позже. Рейсы будут выполняться до 12 октября, при этом поезд до Варны завершит работу на день раньше: отправления из Румынии прекратятся 11 октября.

Возобновление маршрутов вписывается в растущий по всей Европе тренд на международные железнодорожные путешествия, по мере того как всё больше пассажиров ищут альтернативу коротким авиарейсам, а ночные поезда вновь набирают популярность.

Пассажиры могут бронировать билеты за 90 дней до поездки онлайн, через сайт CFR Călători, или в кассах и на вокзалах, где продаются международные билеты. Как уточнили в компании, этими маршрутами могут пользоваться и владельцы проездных Interrail.

Маршруты

Бухарест – Варна. Поезд отправляется с Северного вокзала Бухареста в 10:46 и прибывает в Варну в 19:56, время в пути около 9 часов 10 минут. Обратный поезд отправляется из Варны в 9:30 и прибывает в Бухарест в 16:56. Билеты во второй класс стоят от 27 € в одну сторону.

Бухарест – София. Поезд отправляется из Бухареста в 10:46 и прибывает в Софию в 20:41, время в пути около 9 часов 55 минут. Обратный поезд уходит из Софии в 7:00 и прибывает в Бухарест в 16:56. Тариф во втором классе начинается от 33,60 € в одну сторону.

Бухарест – Стамбул. Для тех, кто едет дальше, международный поезд отправляется с Северного вокзала Бухареста в 10:46 и прибывает на стамбульскую станцию Стамбул-Халкалы в 9:56 следующим утром, что делает поездку ночной: в пути примерно 23 часа 10 минут. Обратный поезд отправляется из Стамбула в 20:00 и прибывает в Бухарест в 16:56 на следующий день. Место в четырёхместном купе стоит от 57,80 € в одну сторону.

Источник
euronews.com logoeuronews
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