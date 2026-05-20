В Бухаресте может появиться парк имени Санду: ранее его хотели назвать в честь Трампа

Еще в апреле мэр 4-го сектора Даниел Бэлуцэ объявил, что новый парк будет носить имя Дональда Трампа, сообщает mediafax.ro

«Новый парк, который мы создаем рядом с парком Тудора Аргези, станет символом этого важного момента и будет носить имя нынешнего президента США Дональда Трампа — как знак дружбы и общих ценностей, которые нас объединяют», — заявлял тогда мэр.

Однако инициатива вызвала неоднозначную реакцию среди жителей сектора. Часть граждан поддержала идею, тогда как другие резко раскритиковали предложение.

По словам Бэлуцэ, после возникших споров он решил передать выбор жителям района.

«Несколько дней назад я предложил назвать расширение парка Тудора Аргези парком Дональда Трампа. Одни из вас поддержали эту идею, другие были крайне возмущены. Я решил, что это решение должно принадлежать не мне, а вам», — заявил мэр в видеообращении, опубликованном в Facebook.

Во вторник была запущена специальная онлайн-платформа, где жители 4-го сектора могут выбрать название нового парка.

Среди предложенных вариантов — имена известных мировых политиков: Франсуа Миттерана, Гельмута Коля, Вацлава Гавела, Жака Ширака, Барака Обамы, Джо Байдена, Эммануэля Макрона, Дональда Трампа, Ангелы Меркель и Майи Санду.

На момент публикации материала в голосовании приняли участие более 1130 человек. Из них 52% поддержали вариант назвать парк в честь Майи Санду. За имя бывшего президента США Барака Обамы проголосовали 22% участников.