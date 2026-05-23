В Бухаресте ввели меры безопасности как на саммите НАТО из-за концерта Макса Коржа

Учитываются возможные инциденты или провокации, а также опасения по поводу возможного проникновения в зрительный зал лиц, действующих в интересах Москвы, передает antena3.ro

В субботу на территории Национальной арены будет мобилизовано около 10 000 жандармов, полицейских и сотрудников разведки, включая группы в штатском, что станет беспрецедентным развертыванием сил за последние десятилетия. По оценкам Бухарестской жандармерии, на концерте ожидается более 42 000 зрителей из 50 стран.

На концерте Макса Коржа в Варшаве в августе прошлого года, где собрались примерно 60 000 зрителей, произошел крупный скандал после того, как несколько фанатов прорвали ограждения и проникли на территорию, а полиция задержала более 100 человек за нападение и хранение наркотиков.

Позже премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о депортации 63 иностранных граждан, которым был запрещен въезд в этот район.

В то время польские службы также рассматривали гипотезу о причастности России, подозревая, что Москва внедрилась в толпу, чтобы спровоцировать напряженность и дипломатический инцидент между поляками и украинцами.

За два дня до концерта Макса Коржа в Бухаресте несколько украинских фанатов вступили в драку с румынскими мотоциклистами в Старом городе.

Помимо мобилизации внушительных сил правоохранительных органов, румынская жандармерия также применит дополнительные меры безопасности, включая проверку пиротехники и антитеррористические проверки транспортных средств и участников, чтобы предотвратить пронос запрещенных предметов на стадион.

Организаторы концерта Макса Коржа назвали его «одним из самых зрелищных шоу 2026 года».

Скандально известный белорусский рэпер сумел установить рекорд для сольного исполнителя на стадионе в Бухаресте: более 42 000 билетов на концерт были распроданы всего за пять дней.

Почти 40 000 билетов были приобретены за пределами Румынии. Большинство иностранных поклонников приехали из Украины, Польши, Республики Молдова и Германии.

Этот рэпер является символом антисистемного движения в русскоязычных странах Восточной Европы, а его музыка стала саундтреком к стремлению граждан к бегству от диктатуры во время протестов в Беларуси.

Разрешенные и запрещенные предметы на территории Национальной арены во время концерта Макса Коржа

На территории Арены во время концерта Макса Коржа запрещены следующие предметы: