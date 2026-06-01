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9 Июня 2026, 07:18
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На концерте Макса Коржа фанаты с флагами Молдовы, России, Украины и Казахстана танцевали вместе

Белорусский певец Макс Корж дал концерт в Стамбуле, во время которого призывал к прекращению войны. В зале были и молдавские, и украинские, и российские флаги. Некоторых комментаторов в соцсетях это возмутило.

На концерте Макса Коржа фанаты с флагами Молдовы, России и Украины танцевали вместе.
На концерте Макса Коржа фанаты с флагами Молдовы, России и Украины танцевали вместе.

С начала российско-украинской войны Корж впервые выступил в стране, куда гражданам России не нужна виза. Другие его концерты проходили только в Европе. Это привело к огромному ажиотажу среди российских поклонников артиста. Стадион «Бешикташ» (его официальная вместимость на спортивных соревнованиях — 42 тысячи человек) был заполнен целиком. Накануне шоу фанаты устроили шумные демонстрации в городе. Они прошли мирно — в отличие от шествий, которые состоялись во время прошлогоднего концерта Коржа в Варшаве.

В зале было много национальных флагов Украины и России, Молдовы, а также Беларуси (как официальный, так и используемый оппозицией бело-красно-белый), Казахстана, Грузии, Латвии, Израиля и других стран, где живет много русскоязычных. Их обладатели танцевали и фотографировались вместе.

На концерте Корж исполнил антивоенную песню «Свой дом», которую он написал в 2022 году. Он закончил ее скандированием «останови войну», а затем обратился к залу: «Ее может остановить каждый из вас. Просто не участвуя в этой ненависти. Не участвуя в этих комментариях. Не участвуя в этих ссорах […]. И конечно же, не участвуя в ней физически».

Концерт Коржа очень активно обсуждают в соцсетях в России, Украине, Беларуси и других странах. Большинство комментариев — положительные. Пользователи пишут, что концерт дал им надежду на примирение, и благодарят Коржа за то, что он своей музыкой объединяет людей.

Но многие пользователи в Украине отреагировали на концерт негативно. Их возмутило то, что Корж говорит от абстрактном мире, прямо не называя Россию виновницей войны.

Во время концерта в Бухаресте, который предшествовал выступлению в Стамбуле и где тоже было много украинцев, зрители в какой-то момент начали скандировать: «Путин — хуйло!». Корж отреагировал так: «Друзья, на этом концерте, на следующем концерте кроме моего имени ничье имя нельзя кричать. Ни в хорошем, ни в плохом контексте, не надо никого пиарить». У входа на концерт в Бухаресте охрана забирала у зрителей национальные флаги.

На концерте Макса Коржа фанаты с флагами Молдовы, России, Украины и Казахстана танцевали вместе

На концерте Макса Коржа фанаты с флагами Молдовы, России, Украины и Казахстана танцевали вместе

На концерте Макса Коржа фанаты с флагами Молдовы, России, Украины и Казахстана танцевали вместе

Источник
Point.md logoPoint
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