ВОЗ: Системы здравоохранения должны готовиться к жаре как к пандемии.

Европейским государствам следует готовить свои системы здравоохранения к периодам экстремальной жары с такой же серьезностью, как и к пандемийным угрозам.

Об этом заявил региональный директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге, передает media.az

«К подготовке медицинских учреждений необходимо подходить с той же ответственностью, что и к противоэпидемической готовности: перегретые палаты, перегруженный персонал и отказы систем охлаждения и информационных сетей неприемлемы в условиях европейского лета XXI века. Опыт нынешнего лета дает конкретные и практические уроки. Системы раннего оповещения приносят пользу только тогда, когда за ними автоматически следуют решительные шаги в области общественного здоровья, а не ограничиваются лишь рекомендациями для населения», - подчеркнул он.

В числе таких шагов он назвал проведение проверок состояния наиболее уязвимых групп граждан, охлаждение общественных помещений и корректировку графиков работы лиц, занятых на открытом воздухе.