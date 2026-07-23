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media
23 Июля 2026, 22:22
2 018
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ВОЗ: Системы здравоохранения должны готовиться к жаре как к пандемии

Европейским государствам следует готовить свои системы здравоохранения к периодам экстремальной жары с такой же серьезностью, как и к пандемийным угрозам.

ВОЗ: Системы здравоохранения должны готовиться к жаре как к пандемии.
ВОЗ: Системы здравоохранения должны готовиться к жаре как к пандемии.

Об этом заявил региональный директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге, передает media.az

«К подготовке медицинских учреждений необходимо подходить с той же ответственностью, что и к противоэпидемической готовности: перегретые палаты, перегруженный персонал и отказы систем охлаждения и информационных сетей неприемлемы в условиях европейского лета XXI века. Опыт нынешнего лета дает конкретные и практические уроки. Системы раннего оповещения приносят пользу только тогда, когда за ними автоматически следуют решительные шаги в области общественного здоровья, а не ограничиваются лишь рекомендациями для населения», - подчеркнул он.

В числе таких шагов он назвал проведение проверок состояния наиболее уязвимых групп граждан, охлаждение общественных помещений и корректировку графиков работы лиц, занятых на открытом воздухе.

Источник
media
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