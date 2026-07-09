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dw.com logodw
9 Июля 2026, 09:23
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ВОЗ: Число случаев рака в мире может вырасти почти на 70% через 25 лет

К 2050 году число новых случаев онкологических заболеваний может вырасти до 35 миллионов в год по сравнению с 20,6 миллиона в 2024 году, говорится в новом докладе Всемирной организации здравоохранения.

ВОЗ: Число случаев рака в мире может вырасти почти на 70% через 25 лет.
ВОЗ: Число случаев рака в мире может вырасти почти на 70% через 25 лет.

По оценке экспертов, главными причинами остаются недостаточная профилактика, а также хорошо известные факторы риска: курение, употребление алкоголя, малоподвижный образ жизни и ожирение, пишет dw.com

В ВОЗ подчеркивают, что, несмотря на стремительное развитие новых методов диагностики и лечения, миллионы людей по-прежнему не имеют доступа даже к базовой онкологической помощи из-за неравенства между странами. Так, пятилетняя выживаемость при раке молочной железы в развитых странах достигает около 85%, тогда как в развивающихся - лишь порядка 40%. При этом только 39% государств обеспечивают населению доступ хотя бы к минимальному объему лечения онкологических заболеваний.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что рак - болезнь, которая в той или иной форме затронет практически каждого человека. По прогнозам организации, около 92% в населения мира хотя бы раз в жизни столкнутся с онкологией - либо как пациенты, либо через болезнь близкого родственника. В ВОЗ подчеркивают, что шансы на выживание не должны зависеть от места рождения или уровня дохода человека.

Источник
dw.com logodw
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