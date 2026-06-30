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euronews.com logoeuronews
30 Июня 2026, 15:00
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ВОЗ: Нынешняя волна жары в Европе — лишь репетиция

Июнь стал одним из самых жарких месяцев за всю историю наблюдений в Европе: в ряде стран температура достигала рекордных значений и привела к росту числа смертей, связанных с жарой.

ВОЗ: Нынешняя волна жары в Европе — лишь репетиция. AP Photo/Vadim Ghirda
ВОЗ: Нынешняя волна жары в Европе — лишь репетиция. AP Photo/Vadim Ghirda

И это только начало. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждает, что последующие лета будут ещё тяжелее, передает euronews.com

«Эта жара — лишь репетиция», — заявил доктор Ханс Анри Клюге, директор Европейского регионального бюро ВОЗ.

По его словам, Европа нагревается более чем вдвое быстрее мирового среднего показателя, и аномальная жара перестала быть единичным исключением. Это повторяющиеся кризисы, которые становятся всё более частыми, мощными и продолжительными.

За последний месяц во Франции с 24 июня зарегистрировано более 1 000 смертей, большинство — среди людей 65 лет и старше, а число вызовов службы экстренной помощи в некоторых городах выросло до 50%.

Испанская система мониторинга смертности уже оценила июньский избыток смертей, связанных с жарой, в 892 случая.

Клюге предупредил, что за каждое лето, к которому мы не успеваем подготовиться, приходится платить человеческими жизнями.

Однако, по данным ВОЗ, не всё так плохо: организация подчёркивает, что профилактика действительно работает.

По словам руководителя Европейского бюро ВОЗ, оценки показывают: без уже действующих мер по адаптации к жаре число смертей, связанных с высокими температурами, в Европе в 2023 году было бы примерно на 80% выше. В возрастной группе 80 лет и старше смертность могла бы оказаться вдвое выше.

«Планы действий в условиях жары, системы раннего предупреждения, прохладные пространства, помощь уязвимым людям — это не бюрократические упражнения. Они уже сейчас спасают жизни. Нам нужно больше таких мер по всему Европейскому региону ВОЗ», — добавил Клюге.

По данным Всемирной метеорологической организации, жаркая волна к 30 июня должна распространиться на значительную часть Западной, Центральной и Южной Европы, а также Балкан.

Источник
euronews.com logoeuronews
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