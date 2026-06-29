Глава европейского бюро ВОЗ призывает признать экстремальную жару кризисом здравоохранения.

Аномальная жара, которая унесла тысячи жизней по всей Европе, показала, насколько системам здравоохранения необходимо лучше готовиться к экстремальным температурам.

В некоторых районах континента столбики термометров превысили отметку в 40 °C, число вызовов экстренных служб выросло, больницы приняли больше пациентов с заболеваниями, связанными с жарой, а пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями столкнулись с повышенными рисками, передает euronews.com

«Признайте аномальную жару кризисом для здоровья и действуйте до того, как температура достигнет пика», — написал глава европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге.

«Готовность к жаре должна быть практической: освобождение коек, защита пациентов из групп высокого риска, обеспечение охлаждения, проверка резервных источников электропитания и поддержка медработников», — добавил он.

Жара уже оказала сильное давление на системы здравоохранения в ряде стран. Во Франции отделения неотложной помощи сообщают о четырехкратном росте числа заболеваний, связанных с жарой, таких как тепловой удар, обезвоживание и гипонатриемия.

В Великобритании Скорая помощь Лондона заявила, что экстремальная жара способствовала тому, что минувшая пятница стала самым загруженным днем в истории службы: за сутки она ответила на 8 869 экстренных вызовов. Несколько больниц NHS также объявили режим чрезвычайной ситуации после того, как сбои в работе систем охлаждения нарушили функционирование медицинского оборудования, операционных и палат, что усилило нагрузку на службы, и без того занятые лечением тепловых ударов, обезвоживания и помощью уязвимым пожилым пациентам.