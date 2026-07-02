ВОЗ объявила о начале испытаний лекарств от убившего сотни людей штамма Эболы.

Начался набор пациентов для клинического исследования Partners, которое должно определить первые эффективные методы лечения штамма вируса Эбола BVD.

Испытания проводятся совместно с Национальным институтом биомедицинских исследований (INRB) Демократической республики Конго (ДРК), Институтом тропической медицины Бельгии и Оксфордским университетом, передает rtvi.com со ссылкой на who.int

В рамках испытания будут оценены два противовирусных препарата — моноклональное антитело MBP134 и ремдесивир, а также их комбинация.

Участники исследования будут находиться под наблюдением не менее 28 дней. Платформенная структура испытания позволяет добавлять новые препараты по мере их одобрения Технической консультативной группой ВОЗ.

«Даже без утвержденных методов лечения люди выздоравливают от этой болезни, но, конечно, мы могли бы спасти гораздо больше жизней, имея в арсенале безопасные и эффективные средства. Испытание дает реальную надежду на то, что мы сможем добиться конкретных результатов для сообществ, находящихся в эпицентре вспышки», — заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Руководитель операционной группы Partners и доцент Оксфордского университета Аманда Роджек подчеркнула, что исследования должны проводиться параллельно с реагированием на вспышку, чтобы полученные данные могли помочь в лечении пациентов в течение нескольких месяцев, а не лет.

Гендиректор INRB Жан-Жак Муйембе-Тамфум добавил, что интеграция испытания в клиническую практику даст пациентам доступ к перспективным препаратам и одновременно генерирует данные для улучшения помощи при нынешних и будущих вспышках.

Министр здравоохранения ДРК Самуэль Роджер Камба отметил, что запуск Partners — значительный шаг вперед, дающий надежду пациентам и их семьям. По его словам, результаты исследования могут помочь найти более эффективные варианты лечения и укрепить глобальную готовность к будущим эпидемиям.

На сегодняшний день не существует одобренных методов лечения именно для штамма Bundibugyo (Бундибуджио, BVD), хотя для других уже разработаны эффективные методы терапии. С начала вспышки в ДРК диагноз BVD был поставлен более 1 400 человекам, из которых почти 440 скончались, а около 210 выздоровели.