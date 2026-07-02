theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
rtvi.com logortvi
2 Июля 2026, 21:44
5
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

ВОЗ объявила о начале испытаний лекарств от убившего сотни людей штамма Эболы

Начался набор пациентов для клинического исследования Partners, которое должно определить первые эффективные методы лечения штамма вируса Эбола BVD.

ВОЗ объявила о начале испытаний лекарств от убившего сотни людей штамма Эболы.
ВОЗ объявила о начале испытаний лекарств от убившего сотни людей штамма Эболы.

Испытания проводятся совместно с Национальным институтом биомедицинских исследований (INRB) Демократической республики Конго (ДРК), Институтом тропической медицины Бельгии и Оксфордским университетом, передает rtvi.com со ссылкой на who.int

В рамках испытания будут оценены два противовирусных препарата — моноклональное антитело MBP134 и ремдесивир, а также их комбинация.

Участники исследования будут находиться под наблюдением не менее 28 дней. Платформенная структура испытания позволяет добавлять новые препараты по мере их одобрения Технической консультативной группой ВОЗ.

«Даже без утвержденных методов лечения люди выздоравливают от этой болезни, но, конечно, мы могли бы спасти гораздо больше жизней, имея в арсенале безопасные и эффективные средства. Испытание дает реальную надежду на то, что мы сможем добиться конкретных результатов для сообществ, находящихся в эпицентре вспышки», — заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Руководитель операционной группы Partners и доцент Оксфордского университета Аманда Роджек подчеркнула, что исследования должны проводиться параллельно с реагированием на вспышку, чтобы полученные данные могли помочь в лечении пациентов в течение нескольких месяцев, а не лет.

Гендиректор INRB Жан-Жак Муйембе-Тамфум добавил, что интеграция испытания в клиническую практику даст пациентам доступ к перспективным препаратам и одновременно генерирует данные для улучшения помощи при нынешних и будущих вспышках.

Министр здравоохранения ДРК Самуэль Роджер Камба отметил, что запуск Partners — значительный шаг вперед, дающий надежду пациентам и их семьям. По его словам, результаты исследования могут помочь найти более эффективные варианты лечения и укрепить глобальную готовность к будущим эпидемиям.

На сегодняшний день не существует одобренных методов лечения именно для штамма Bundibugyo (Бундибуджио, BVD), хотя для других уже разработаны эффективные методы терапии. С начала вспышки в ДРК диагноз BVD был поставлен более 1 400 человекам, из которых почти 440 скончались, а около 210 выздоровели.

Источник
rtvi.com logortvi
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте