В Африканском центре по контролю заболеваний выразили обеспокоенность из-за вспышки Эболы.

Об этом объявили Африканские центры по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC), передает sabc.co.za

«Вспышка, произошедшая в Демократической Республике Конго (ДРК) и Уганде, является крайне серьезной», — сказали в Africa CDC.

До этого там заявили, что число подтвержденных случаев Эболы в ДРК и Уганде выросло до 397, из них 63 — летальных. Известно, что на данный момент врачи уже проверили почти 10 тысяч контактов зараженных пациентов (4 341 в ДРК и 5 009 — в Уганде).