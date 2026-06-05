5 Июня 2026, 22:22
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В Африканском центре по контролю заболеваний выразили обеспокоенность из-за вспышки Эболы
Нынешняя вспышка лихорадки Эбола в Африке является четвертой по масштабу и тяжести за все время наблюдений с 1976 года.
Об этом объявили Африканские центры по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC), передает sabc.co.za
«Вспышка, произошедшая в Демократической Республике Конго (ДРК) и Уганде, является крайне серьезной», — сказали в Africa CDC.
До этого там заявили, что число подтвержденных случаев Эболы в ДРК и Уганде выросло до 397, из них 63 — летальных. Известно, что на данный момент врачи уже проверили почти 10 тысяч контактов зараженных пациентов (4 341 в ДРК и 5 009 — в Уганде).