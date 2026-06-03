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3 Июня 2026, 23:52
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В Конго пятеро заключенных с симптомами Эболы сбежали из лечебных центров

Пятеро заключенных с симптомами лихорадки Эболы сбежали из-под наблюдения в провинции Итури Демократической Республики Конго.

В Конго пятеро заключенных с симптомами Эболы сбежали из лечебных центров.
В Конго пятеро заключенных с симптомами Эболы сбежали из лечебных центров.

В конце прошлой недели у пяти заключенных центральной тюрьмы Бунии обнаружили симптомы вируса. Органы здравоохранения немедленно распорядились о их переводе, чтобы ограничить распространение инфекции в тюремной среде: двоих госпитализировали в больницу Бунии, а еще троих направили в лечебный центр в Рвампара недалеко от города, передает radiookapi.net

Полицейские их не охраняли, опасаясь заразы. Это позволило двоим заключенным из Бунии сбежать в ночь с 30 на 31 мая, а 1 июня утром за ними последовали трое других из Рвампара.

Местные власти занимаются поиском сбежавших. Для предупреждения распространения заболевания миссия ООН по стабилизации в ДРК планирует создать транзитный центр, предназначенный исключительно для заключенных с подозрением на заражение Эболой, а католическая организация Caritas обучит 25 «наставников» среди заключенных, чтобы усилить разъяснительную работу по мерам индивидуальной защиты.

В мае ВОЗ объявила режим чрезвычайной ситуации международного значения из-за вспышки лихорадки Эбола в Конго и Уганде. Возбудителем заболевания стал штамм вируса Бундибугью.

По данным Минздрава ДРК, по состоянию на 1 июня подтверждены 344 случая заболевания лихорадкой Эбола, 116 человек на карантине, 60 человек погибли. В Уганде зарегистрировано в общей сложности 15 подтвержденных случаев заболевания, включая один летальный исход.

Источник
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