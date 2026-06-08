ЕС выделит дополнительные 5 млн евро на борьбу с Эболой в ДР Конго.

Об этом во время визита в регион заявила европейский комиссар по управлению в кризисных ситуациях Хаджа Лабиб, передает euronews.com

Выступая после прибытия в аэропорт Бунии в провинции Итури, ключевом логистическом узле отклика на вспышку Эболы, Лабиб сообщила, что эти средства будут направлены на создание региональных диагностических центров в провинциях, сильнее всего пострадавших от вспышки.

Заявление прозвучало на фоне того, как эпидемия Эболы продолжает набирать обороты в Центральной Африке. По данным Всемирной организации здравоохранения, уже подтверждено почти 500 случаев заболевания; ВОЗ объявила ситуацию чрезвычайной в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

«Европейский союз относится к этой чрезвычайной ситуации очень серьёзно», – сказала Лабиб. – «Как только началась вспышка, мы незамедлительно приступили к действиям и очень быстро оказались на месте, чтобы усилить нашу поддержку, и эта приверженность сохраняется до сих пор».

По словам еврокомиссара, новые средства помогут обеспечить более быстрые и надёжные тесты в районах, где распространяется вирус, что позволит органам здравоохранения оперативнее выявлять и изолировать заражённых.

В своём последнем обновлении в субботу ВОЗ сообщила о 452 подтверждённых случаях заражения и 82 случаях смерти в Демократической Республике Конго, где о вспышке официально объявили три недели назад. Эксперты в области здравоохранения предупреждают, что, если её не удастся сдержать, эта эпидемия может стать одной из крупнейших в истории наблюдений.

Последняя вспышка стала уже 17‑й эпидемией Эболы, зарегистрированной в этом регионе, что подчёркивает сохраняющуюся угрозу заболевания на востоке Конго, где конфликты, перемещение населения и хрупкая система здравоохранения осложняют усилия по предотвращению его распространения.

Лабиб отметила, что тревожные сигналы были заметны уже во время её предыдущего визита в регион в начале года.

«Когда я была здесь четыре месяца назад, было видно, что все факторы налицо: санитарные условия, система здравоохранения на коленях, истощённое население и люди, которых постоянно вынуждают покидать свои дома из‑за боёв. Всё это создаёт почву для того, чтобы такая эпидемия снова вспыхнула», – сказала она.

Европейский союз уже выделил 84 млн евро в ответ на этот кризис и мобилизовал гуманитарную помощь для поддержки местных властей и международных медицинских организаций.

В рамках недавнего гуманитарного авиамоста ЮНИСЕФ доставил почти 100 тонн экстренных грузов, включая лекарства, палатки и средства индивидуальной защиты, на восток ДР Конго.

Лабиб сообщила, что в ближайшие недели в Бунию по линии помощи ЕС запланированы ещё пять гуманитарных рейсов.

«Вирус не признаёт границ»

Вспышка разворачивается на фоне продолжающейся нестабильности на востоке Конго, где насилие с участием вооружённых группировок вынудило многих людей покинуть свои дома и нарушило доступ к медицинской помощи.

Во время визита Лабиб призвала все стороны конфликта соблюдать международное гуманитарное право и обеспечивать безопасный доступ гуманитарных работников к пострадавшим общинам.

«Соблюдать гуманитарное право значит уважать жизнь», – сказала она. – «Даже во время войны есть правила, которые необходимо соблюдать».

Она предупредила, что инфекционные заболевания не признают линии фронта, добавив, что «вирус не обращает внимания ни на границы, ни на человеческие распри и убивает даже быстрее пуль».

Опасения по поводу распространения болезни по региону усилились после того, как случаи заражения были выявлены в соседней Уганде. В понедельник генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус посетил страну, где власти сообщили о 19 случаях инфицирования и двух смертях, связанных со вспышкой.

По словам Тедроса, проверки на границе помогли выявить заражённых путешественников, прибывающих из Демократической Республики Конго. Он также высоко оценил систему эпиднадзора, тестирования и ведения пациентов в Уганде, которая помогает сдерживать распространение вируса.