Жара в Европе: школы закрываются, запрещен алкоголь, поезда замедляются.

В ближайшие дни во многих районах Европы ожидается вторая за месяц волна жары, температура поднимется до 37–39 градусов.

Школы закрываются, алкоголь под запретом, поезда отменяются: усиливающаяся волна жары фактически парализует повседневную жизнь в Европе, пишет euronews.com

Ожидается, что в отдельных районах Испании температура поднимется до 45 °C. В воскресенье там началась первая официально объявленная волна жары 2026 года, из-за которой по стране введены красные и оранжевые уровни погодной опасности.

Более половины территории Франции также переведено на красный уровень опасности: страна переживает уже второй в этом году период экстремальной жары, и за выходные там уже зарегистрированы случаи смерти, связанные с перегревом. В Великобритании тоже объявлено серьезное предупреждение о высокой температуре, на юге ожидается до 38 °C. С экстремальной жарой сталкиваются и другие государства, в том числе Германия, Италия, Португалия и Швейцария.

«Антропогенное изменение климата стало трамплином для этого явления, насытив атмосферу дополнительным теплом и сделав экстремальные температуры гораздо более сильными, чем они были бы в прошлом», — рассказал Французскому агентству печати AFP старший научный сотрудник Национального центра атмосферных наук Университета Рединга в Великобритании Акшай Деорас.

В 2024 году — самом жарком в истории наблюдений на континенте — от причин, связанных с перегревом, по всей Европе погибли более 62 тысяч человек. Эксперты предупреждают, что по мере дальнейшего роста температур это число будет увеличиваться.

Наибольшему риску подвергаются пожилые люди, маленькие дети и люди с хроническими заболеваниями, а также сотни тысяч сезонных работников на открытом воздухе по всей Европе, большинство из которых — мигранты.

Во Франции закрывают школы по мере усиления жары

Во Франции власти в понедельник, 22 июня, закрыли 845 школ, еще в 1 800 учебных заведениях ученикам разрешили уйти домой раньше обычного, сообщает AFP.

Это произошло всего через неделю после того, как министр образования Франции Эдуар Жеффре предложил перенести время проведения экзаменов, чтобы они не проходили в самые жаркие часы дня, учитывая все более ранние и сильные волны жары в стране.

С тех пор региональные власти Иль-де-Франса объявили о выделении 1 млн евро помощи для 500 экзаменационных центров на покупку охлаждающего оборудования, такого как вентиляторы и системы распыления воды.

По ту сторону Ла-Манша, в Великобритании, массовых закрытий школ пока не объявляли, однако в некоторых учебных заведениях смягчили требования к форме, чтобы учащимся было комфортнее, а также проводят оценку рисков для защиты детей и преподавателей.

Комитет по изменению климата (CCC) при правительстве Великобритании недавно призвал в течение ближайших 25 лет установить системы кондиционирования воздуха во всех школах, поскольку ожидается усиление экстремальной жары. При этом кондиционеры, хотя во время сильной жары они могут спасать жизни, одновременно усугубляют проблему, выбрасывая в атмосферу углекислый газ и хладагенты, разогревающие планету.

Сокращение железнодорожного сообщения во Франции и Бельгии

В начале недели пассажиры в парижском регионе и в Бельгии столкнутся с сокращением числа поездов, чтобы снизить риск поломок, которые могут заблокировать пути.

По мере роста температур железным дорогам грозят деформации рельсов, возгорания на насыпях и провисание контактных линий — это лишь часть рисков для железных дорог в условиях аномальной жары.

В Иль-де-Франсе, где в понедельник отменили каждый десятый поезд, чтобы защитить перегревающуюся инфраструктуру железнодорожной сети, президент региона Валери Пекресс призвала отказаться от необязательных поездок и по возможности работать из дома, передает AFP.

Некоторые железнодорожные операторы в Великобритании также скорректировали свои услуги: в самые жаркие периоды дня ожидается меньше поездов и немного более длительное время в пути. Как поясняют в компании Great Western Railway (GWR), при экстремальной жаре рельсы расширяются и могут прогибаться, поэтому при достижении определенных температурных порогов поезда вынуждены снижать скорость ради безопасности движения.