Экстремальная жара добирается до самых северных городов Европы: мэры ищут решения.

«В последние годы жара изменилась по своему характеру: волны тепла стали более продолжительными, интенсивными и частыми, изматывая наших жителей, работников, занятых под открытым небом, наши службы здравоохранения и миллионы гостей, которых мы принимаем каждый год», — говорит Мелике Киреччибашы, начальник департамента по вопросам изменения климата и нулевых отходов администрации Антальи, передает euronews.com

Анталья — не единственный город, столкнувшийся с этим. Экстремальная жара сегодня является самым смертоносным климатическим риском на планете, ежегодно унося почти полмиллиона жизней.

Майская волна жары в Европе — в некоторых районах Франции температура оказалась на 10–15 градусов выше нормы, были побиты абсолютные весенние рекорды и зафиксированы смертельные случаи по всему континенту. Жара в мае была охарактеризована руководителем отдела по вопросам изменения климата ООН Саймоном Стиллом как «жестокое напоминание о нарастающих последствиях климатического кризиса».

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) предупреждает, что сейчас формируется потенциально мощное явление Эль-Ниньо, которое этим летом усилит и без того растущие температуры в Европе и за её пределами. Давление на города, вынужденные реагировать, ещё никогда не было таким сильным.

Теперь, в День окружающей среды (5 июня), более 50 мэров — от Афин до Оулу и Янчжоу — объединяют усилия. Новая инициатива Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) «50@50» собирает города за одним столом, чтобы они делились проверенными решениями, тестировали устойчивость своих систем к будущим сценариям жары и ускоряли действия до того, как накроет следующая волна тепла.

«Экстремальная жара уже меняет повседневную жизнь в городах по всему миру, — говорит Ингер Андерсен, исполнительный директор ЮНЕП. — «50@50» помогает местным лидерам действовать быстрее, делясь практическими решениями, которые защищают людей, сокращают неравенство и повышают устойчивость городов».

Картирование воздействия жары для прицельных действий

Подтолкнутая ростом температур, Анталья запустила при поддержке ЕС проект CLIMAAX-MUHIR — провинциальную оценку рисков, моделирующую нынешние и будущие угрозы, связанные с жарой.

«Результаты оказались отрезвляющими, — рассказывает Киреччибашы. — Наши климатические прогнозы показывают резкий рост числа волн жары при сценарии высоких выбросов: в некоторых районах их частота к середине и концу века может увеличиться в несколько раз», — говорит она, ссылаясь на данные, согласно которым в ряде районов ожидается кратное увеличение частоты волн жары.

Проект также показал, где пересекаются зоны обитания уязвимых групп населения и экстремальной жары, — и результаты оказались тревожными. Хотя застроенные территории занимают всего 2,56 процента площади провинции Анталья, на них приходится около 56 процентов населения, а зоны наибольшего теплового риска почти идеально совпадают с районами, где люди действительно живут. «Это подсказывает нам, где действовать в первую очередь», — отмечает Киреччибашы.

Опираясь на эти выводы, Анталья разработала План действий в условиях жары, который направляет развитие инфраструктуры охлаждения, создание тени и зелёных зон, внедрение систем раннего оповещения и медицинской поддержки именно в те кварталы, где они нужнее всего.

Афины обязались высаживать по 5 000 деревьев в год; с 2024 года уже высажено более 12 400. Ход работ можно отслеживать в режиме реального времени на цифровой платформе Athens Trees, созданной для укрепления доверия и вовлечения горожан.

«В сочетании со школьными садами, микролесами, районными парками и охлаждающими элементами в общественных пространствах эти меры помогают нам формировать более прохладную и здоровую городскую среду», — говорит Элиссеос Сармас, генеральный директор компании Develop Athens.

Оба города надеются, что их методики картирования тепловых “горячих точек” станут одним из наиболее масштабируемых вкладов в сеть «50@50».

Именно обмен знаниями является основной целью этой инициативы. Опираясь на собственное учебное моделирование экстремальной жары до 50 °C, в ходе которого город проверял устойчивость своих систем к температурам, с которыми пока не сталкивался, но которые, по словам учёных, неизбежны, Париж теперь помогает распространять эту модель по всей сети.

«Экстремальная жара становится определяющим вызовом для городов по всему миру, — говорит мэр Парижа Эмманюэль Грегуар. — Города должны действовать совместно, чтобы предугадывать экстремальную жару и защищать своих жителей. Сотрудничество — наш самый мощный инструмент».

В течение следующего года около десятка городов проведут собственные стресс-тесты по оценке воздействия экстремальной жары при поддержке ЮНЕП, сети городов C40 и мэрии Парижа.

Пожалуй, самым ярким сигналом того, как далеко продвинулась проблема экстремальной жары, стало участие города, расположенного почти у вершины мира. Оулу, самый северный крупный город ЕС в Финляндии, расположен недалеко от Северного полярного круга — и тем не менее он тоже присоединился к инициативе «50@50».

В прошлом году Финляндия пережила три недели подряд с температурой 30 °C во время «по-настоящему беспрецедентной» волны жары. Каток на севере страны открыли для всех, кто искал убежища от жары, а местные больницы были переполнены. Жара также вызвала опасения за состояние северных оленей, которым грозило перегревание.

«Городские тепловые острова начинают формироваться и делают городские пространства некомфортными», — говорит главный архитектор Оулу Санна Пяяккёне. Проблему усугубляет то, что этот финский город строился для совсем другого климата.

«Большинство наших квартир, школ, детских садов и рабочих помещений строились с расчётом на холодные зимы — а теперь летом в них становится слишком жарко», — объясняет Пяяккёне.

Помимо жары, в «дорожной карте» Оулу по борьбе с изменением климата учитываются всё более частые наводнения и бури, а также нарушения, которые приносят меняющиеся циклы замерзания и оттаивания для зданий и инфраструктуры, изначально рассчитанных на стабильную мерзлоту.

Градостроители теперь учитывают инсоляцию, тепло и тень при планировании новых районов и инвестируют в развитие велосипедной и пешеходной инфраструктуры, чтобы сократить выбросы от автомобилей, разогревающие климат, к которому им приходится срочно адаптироваться.

Общая нить, связывающая тепловые карты Антальи, новые парки Афин и пересмотренные правила планирования в Оулу, одна и та же: города больше не могут проектировать свою среду, исходя из нынешнего климата. Им приходится проектировать её с оглядкой на климат будущего.

Тот факт, что город у Северного полярного круга сегодня готовится к летней жаре, к которой он изначально не был приспособлен, наглядно показывает, насколько быстро развивается эта проблема. Чтобы не отставать от неё, по словам организаторов «50@50», городам нужно отказаться от попыток справиться с ней поодиночке.