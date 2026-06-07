theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
rbc.ua logorbc
7 Июня 2026, 09:25
3
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

ВОЗ: Новая вспышка Эболы в Африке рискует стать масштабнее эпидемии 2014 года

Опасный вирус уже вышел за пределы Конго.

ВОЗ: Новая вспышка Эболы в Африке рискует стать масштабнее эпидемии 2014 года.
ВОЗ: Новая вспышка Эболы в Африке рискует стать масштабнее эпидемии 2014 года.

Количество подтвержденных случаев заболевания Эболой в результате масштабной вспышки в Восточной Африке стремительно растет и уже вскоре достигнет отметки в 500 человек. Об этом сообщает rbc.ua со ссылкой на Swedenherald.

Издание информирует, что согласно последним официальным данным ВОЗ, на сегодня в регионе подтвержден в целом 471 случай инфицирования. В результате болезни уже умерли 82 человека.

Значительное большинство всех случаев заболевания зарегистрировано в Конго-Киншасе. В то же время опасный вирус продолжает распространяться по региону - в соседней Уганде пока подтверждено 19 случаев.

За последние 24 часа медики зафиксировали резкий рост заболеваемости, и ситуация со вспышкой может значительно ухудшиться.

По оценкам американского ведомства CDC (Центры контроля и профилактики заболеваний), если немедленно не принять решительных мер, текущая волна может оказаться тяжелее той, что опустошила Западную Африку более десяти лет назад.

"Такой масштаб возможен", - заявил на пресс-конференции директор CDC Джейсон Ашер, комментируя риски повторения масштабной эпидемии.

Напомним, в середине мая 2026 года Всемирная организация здравоохранения объявила международную чрезвычайную ситуацию из-за вспышки Эболы в Африке. Эпицентром распространения инфекции, а именно редкого штамма Бундибугио, стала провинция Итури в Демократической Республике Конго, откуда вирус впоследствии попал в соседнюю Уганду.

Ситуация осложняется тем, что пока нет официально утвержденных вакцин или специфических лекарств против этого конкретного штамма.

Уже через две недели ситуация значительно ухудшилась, и в ВОЗ назвали ситуацию со вспышкой Эболы в Африке крайне тревожной. Количество подозреваемых случаев заражения в ДР Конго стремительно превысило отметку в одну тысячу, а количество летальных случаев достигло по меньшей мере 246.

По данным медицинских организаций, подобная скорость распространения болезни фиксируется впервые в истории наблюдений за вспышками Эболы.

Источник
rbc.ua logorbc
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте