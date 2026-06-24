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eurointegration.com.ua logoeurointegration
24 Июня 2026, 16:36
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Во Франции подтвердили первое заражение вирусом Эбола – у врача, вернувшегося из Конго

Во Франции подтвердили первый случай заражения вирусом Эбола – заболел врач, который перед этим работал в рамках гуманитарной миссии в Конго, где наблюдается масштабная вспышка этой болезни.

Во Франции подтвердили первое заражение вирусом Эбола – у врача, вернувшегося из Конго.
Во Франции подтвердили первое заражение вирусом Эбола – у врача, вернувшегося из Конго.

Об этом сообщает Le Figaro, пишет eurointegration.com.ua

24 июня Министерство здравоохранения Франции сообщило, что у врача, который вернулся из гуманитарной поездки в Конго, оказался положительный результат теста на вирус Эболы.

Это первый зарегистрированный во Франции случай за время текущей вспышки болезни и в целом. В 2014 году во Францию привезли на лечение двух больных пациентов, но диагностировали болезнь тогда за пределами страны.

Врач находится на карантине, органы здравоохранения устанавливают его контактных лиц. Общие риски для общественного здоровья в связи с этим считают незначительными.

В Конго за время вспышки заболели более 1 000 человек, 267 умерли. В ВОЗ говорят, что это наибольшее количество подтвержденных случаев за первый месяц, по сравнению с предыдущими вспышками болезни.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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