Число заболевших лихорадкой Эболой в Конго превысило 1,2 тысячи.

ДР Конго число случаев заражения Эболой достигло 1203.

Число подтвержденных случаев заболевания лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго достигло 1 203. Об этом сообщило республиканское министерство связи и по делам СМИ.

В ведомстве добавили, что количество погибших от инфекции составляет 321. Показатель летальности достиг 26,6%.

Вспышка Эболы случилась на востоке страны 15 мая. Наиболее сложная обстановка наблюдается в конголезской провинции Итури, а также в Северном и Южном Киву. В этих регионах активно действуют антиправительственные формирования, что привело к массовой миграции населения: более пяти миллионов человек были вынуждены сменить место жительства, и свыше миллиона из них в настоящее время пребывают в лагерях для перемещенных лиц.

По словам руководителя Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний Жана Касейи, для эффективной борьбы с эпидемией Эболы в Уганде и Конго потребуется $1,4 млрд.

Представители здравоохранения и сотрудники гуманитарных организаций жалуются на отсутствие предметов первой необходимости, например масок. В регионе также нет достаточного числа медиков.