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unian.net logounian
25 Июня 2026, 11:30
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Трамп просит у Конгресса более 1,4 миллиарда долларов на борьбу с вирусом Эбола

Эта сумма, в частности, покроет расходы на строительство и обеспечение работы специализированного карантинного центра в Кении для граждан США, которые могли подвергнуться воздействию вируса, а также на закупку лекарств.

Трамп просит у Конгресса более 1,4 миллиарда долларов на борьбу с вирусом Эбола.
Трамп просит у Конгресса более 1,4 миллиарда долларов на борьбу с вирусом Эбола.

Администрация президента США Дональда Трампа планирует обратиться к Конгрессу с запросом о выделении дополнительного финансирования в размере более 1,4 миллиарда долларов для борьбы с масштабной вспышкой лихорадки Эбола, пишет unian.net

Как сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на официальный источник в американской администрации, эти средства станут частью более крупного пакета экстренных ассигнований.

Основным блоком в структуре запроса является выделение 800 миллионов долларов на непосредственное реагирование на гуманитарный кризис в Африке.

Эта сумма, в частности, покроет расходы на строительство и обеспечение работы специализированного карантинного центра в Кении для граждан США, которые могли подвергнуться воздействию вируса, а также на закупку медикаментов, отслеживание контактов инфицированных, лечение и развертывание региональных логистических сетей.

Защита внутренних границ США и дипломатические меры

Помимо гуманитарного пакета, американские чиновники стремятся привлечь 500 миллионов долларов из фондов глобального здравоохранения. Этот финансовый ресурс необходим непосредственно для предотвращения проникновения и распространения опасной инфекции на территории самих Соединённых Штатов.

Средства планируется направить на усиление эпидемиологического надзора, модернизацию лабораторных мощностей, трансграничную координацию, а также на развитие партнерских программ с частным сектором и международными организациями. Еще 90 миллионов долларов правительство планирует выделить на дипломатическое сопровождение кризиса, что включает расходы на экстренную эвакуацию и безопасную транспортировку инфицированных американских граждан в специализированные лечебные учреждения.

Текущая вспышка в Демократической Республике Конго вызвана редким штаммом "Бундибуджо" и уже признана Всемирной организацией здравоохранения крайне опасной, поскольку за первый месяц зафиксировано более 1000 случаев заражения и 267 смертей.

Источник
unian.net logounian
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