ВОЗ: Европа недостаточно готова к экстремальной жаре.

Новая волна жары уже формируется над Атлантикой. В Португалии и на юге Испании на этой неделе ожидается до 43 °C, а Франция и страны Бенилюкса готовятся к очередному всплеску температуры.

В отдельных районах Центральной Азии столбики термометров также достигают 40 °C, передает euronews.com

Но Европа к этому не готова, предупредил во вторник в заявлении региональный директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

По его словам, даже у половины стран Европейского региона нет планов, как снижать риски для здоровья при аномальной жаре — национальных Планов действий в связи с жарой, о которых говорит ВОЗ.

Глава Европейского бюро ВОЗ подчеркнул, что такие планы должны быть у каждой страны и включать ранние метеорологические предупреждения, работу с группами повышенного риска и координацию между службами здравоохранения, охраны труда, социальной помощи, жилищными ведомствами и органами градостроительства.

«В странах, где такие планы хорошо работают, заранее известно, кто за что отвечает, какие группы населения находятся в наибольшей опасности и при каких температурных порогах включается тот или иной уровень реагирования», — сказал Клюге, добавив, что такая ясность до наступления жары становится тем спасительным фактором, который отличает продуманное реагирование от запоздалого и хаотичного.

«Сейчас работа ведётся по двум направлениям, — отметил он. — Исправить то, что не сработало в последние недели, до прихода следующей волны жары, и выстроить такие системы здравоохранения, которые не только реагируют на экстремальную жару, но и заранее готовы к ней».

Предварительные данные из стран Западной Европы указывают на более чем 4 000 дополнительных случаев смерти, поскольку рекордная июньская жара перегрузила системы здравоохранения.

Чтобы не допустить повторения такого сценария, Клюге созвал экстренное совещание по вопросам экстремальной жары с участием представителей 41 европейской страны, Европейской комиссии и общественных организаций, чтобы проанализировать уроки, извлечённые из предыдущей волны жары.

Глава Европейского бюро ВОЗ высоко оценил инициативы, такие как система мониторинга смертности в Италии, коммуникационная стратегия Испании в СМИ и обновлённый план действий при жаре в Австрии.

«Эти примеры важны, потому что их можно воспроизвести», — сказал Клюге, подчеркнув, что необходимые инструменты уже существуют. «Когда планы заранее разработаны и отработаны до кризиса, они спасают жизни», — добавил он.