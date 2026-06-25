От температуры выше 35 градусов страдают 100 млн европейцев.

Эктремальная жара охватила значительную часть Европы. Официальные предупреждения о жаре действуют почти на всей территории Германии. Во Франции и Австрии объявлен высший уровень опасности в связи с высокой температурой.

По меньшей мере 94 миллиона человек в Европе в среду, 24 июня, столкнутся с дневной температурой воздуха свыше 35 градусов Цельсия, большинство из них - в Испании и Франции. Более 350 млн человек проживают в европейских регионах, где температура поднимется выше 30 градусов - это около двух третей населения Европы, исключая Турцию, пишет агентство AFP со ссылкой на прогнозы Немецкой метеорологической службы и прогнозы численности населения на 2025 год, подготовленные исследовательским центром Joint Research Center, передает dw.com

Такие данные об экстремальной жаре в Европе также совпадают с подсчетами австрийского проекта Klimadashboard Österreich, отмечает AFP.

В большинстве районов Германии действуют официальные предупреждения о жаре

Почти по всей Германии уже несколько дней действуют официальные предупреждения об экстремальной жаре, за исключением отдельных районов в федеральных землях Шлезвиг-Гольштейн, Мекленбург - Передняя Померания и Бранденбург. В область высокого давления с юга продолжает поступать "все более горячий и очень горячий воздух", что приводит к очень сильной жаре на юго-западе и западе страны, которая постепенно распространяется и на северные регионы, заявила Немецкая метеорологическая служба (DWD) в Оффенбахе.

На севере ФРГ ожидаются максимальные температуры от 27 до 34 градусов, а на остальной территории - от 32 до 39 градусов. Во многих районах наблюдаются так называемые тропические ночи, когда температура воздуха не опускается ниже 20 градусов. Согласно прогнозам, в ближайшие дни температура продолжит расти, поскольку в Центральную Европу поступают все более горячие воздушные массы.

Так, 25 и 26 июня на западе и юго-западе Германии ожидается повышение температуры до 41 градуса, а 27 июня экстремальная жара - от 35 до 41 градуса - прогнозируется повсеместно, за исключением районов на самом севере страны. Возможен новый температурный рекорд июня, считают метеорологи. С 27 июня также существует риск сильных гроз.

Во Франции - отключения электричества из-за экстремальной жары

Сильная жара во Франции привела к перебоям в электроснабжении в Бретани. Утром 24 июня без электричества остались около 68 000 домохозяйств из-за перегрева подстанции в коммуне Эрге-Габерик близ Кемпера, где температура воздуха поднялась до 40 градусов. Накануне во Франции был зафиксирован самый жаркий день за всю историю метеонаблюдений, экстремальные температуры сохранятся в ближайшие дни, местами они составят до 43 градусов.

В настоящее время высший уровень опасности из-за жары объявлен в 58 французских департаментах из 96 на материковой части страны. Почти во всех остальных департаментах действует второй по значимости уровень тревоги. Власти призывают граждан по возможности работать из дома.

В Австрии объявлен высший уровень предупреждения о жаре

В Вене и ряде других австрийских городов на предстоящие выходные объявлен наивысший уровень предупреждения о неблагоприятных погодных условиях из-за экстремальной жары. В зону риска входят северо-восточная Австрия, включая Вену и Линц, а также другие города на востоке и юге страны, такие как Грац и Клагенфурт. По прогнозу австрийской государственной метеослужбы, в Вене ожидается до 39 градусов, в других городах - до 37-38 градусов.

С жарой столкнулись и другие европейские страны, включая Нидерланды, Испанию и Великобританию.