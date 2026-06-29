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bbc.com logobbc
29 Июня 2026, 09:22
6 039
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Глава ВОЗ: Жара в Европе стала причиной более 1 300 избыточных смертей

Неделя чрезвычайно жаркой погоды в Европе унесла дополнительно жизни более 1 300 человек, заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус.

Глава ВОЗ: Жара в Европе стала причиной более 1 300 избыточных смертей.
Глава ВОЗ: Жара в Европе стала причиной более 1 300 избыточных смертей.

От экстремально высокой температуры страдают порядка 150 млн человек, отметил он: причина в том, что дома, офисы и школы в Европе «просто не рассчитаны» на такую погоду, пишет bbc.com

Аномальная жара стоит в Европе уже вторую неделю, эпицентр климатической аномалии сейчас смещается к востоку — из Испании, Франции и Великобритании в Германию и Чехию.

Источник
bbc.com logobbc
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