Глава ВОЗ: Жара в Европе стала причиной более 1 300 избыточных смертей.

Неделя чрезвычайно жаркой погоды в Европе унесла дополнительно жизни более 1 300 человек, заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус.

От экстремально высокой температуры страдают порядка 150 млн человек, отметил он: причина в том, что дома, офисы и школы в Европе «просто не рассчитаны» на такую погоду, пишет bbc.com

Аномальная жара стоит в Европе уже вторую неделю, эпицентр климатической аномалии сейчас смещается к востоку — из Испании, Франции и Великобритании в Германию и Чехию.