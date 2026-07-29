ВОЗ: Дым от лесных пожаров является чрезвычайной ситуацией для здоровья.

Юг Европы охвачен пожарами: нынешний сезон лесных возгораний стал одним из самых тяжелых за последние годы. Стихия вынуждает к массовой эвакуации, разрушает инфраструктуру и уносит человеческие жизни.

Все ощутимее их последствия для здоровья людей и для систем здравоохранения по всему региону, передает euronews.com

«Речь идет не просто о пожарах, которые разрушают средства к существованию и создают непосредственную угрозу. Это подлинная чрезвычайная ситуация в сфере здравоохранения», — сказала Дорота Ярошиньска, руководитель программы Европейского центра Всемирной организации здравоохранения по вопросам изменения климата, окружающей среды и здоровья.

По ее словам, последствия могут сохраняться задолго после того, как огонь потушен, и ощущаться на значительном расстоянии от очага возгорания.

«Дым от этих пожаров может распространяться на сотни, если не тысячи километров, ухудшая качество воздуха в районах, находящихся очень далеко от очага, в том числе в густонаселенных городах, и потенциально затрагивая огромное число людей», — добавила Ярошиньска.

«Совсем не обязательно видеть пламя или столб дыма, чтобы испытывать на себе угрозу для здоровья».

Что собой представляет дым от лесных пожаров и чем он опасен

Дым от лесных пожаров — это смесь токсичных загрязняющих веществ, твердых частиц и газов. Риски для здоровья зависят от того, что именно горит: огонь нередко охватывает пластики, электронное оборудование и лакокрасочные материалы, при сгорании которых в воздух выделяются ядовитые химические соединения.

«Эти мелкие частицы способны проникать из легких в кровь и вызывать реакцию организма, активируя иммунную систему и провоцируя воспаление», — пояснила Ярошиньска.

У здоровых людей симптомы могут быть лёгкими — например, раздражение горла или насморк, — однако, как отмечает Ярошиньска, у людей с хроническими заболеваниями последствия могут быть гораздо серьезнее.

Особо уязвимы пациенты с астмой и хроническими заболеваниями легких, люди с сердечно‑сосудистыми недугами, а также дети и пожилые.

«Симптомы очень разнообразны: они могут быть как умеренными, так и крайне тяжелыми, вплоть до угрожающих жизни», — добавила Ярошиньска.

Рекомендации по охране здоровья не должны оставлять никого без внимания

Тем не менее, по словам Ярошиньской, рекомендации по общественному здравоохранению, как правило, носят общий характер и адресованы широкой публике, а не тем, кто находится в наибольшей зоне риска.

Помимо советов оставаться дома и ограничивать физические нагрузки — мер, которые в той или иной степени полезны для всех, хотя их необходимость зависит от качества воздуха, — Ярошиньска призывает к более дифференцированным рекомендациям, учитывающим потребности уязвимых групп населения.

«Нередко советуют пользоваться кондиционерами и высокоэффективными фильтрами, и это действительно хорошая рекомендация для тех, у кого такое оборудование есть», — сказала Ярошиньска.

Однако, предупредила она, подобные рекомендации фактически исключают тех, кто не имеет доступа ни к таким устройствам, ни к помещениям с кондиционированием или очищенным воздухом.

По словам Ярошиньской, в обязанности властей входит создание мест, где люди могут охладиться и подышать чистым воздухом, и обеспечение того, чтобы они были доступны всем жителям.

«[Власти должны] заботиться и о наиболее уязвимых: о тех, кто лишен доступа к медицинской помощи, не знает местного языка, не имеет доступа к информации», — добавила она.

Растущая нагрузка на системы здравоохранения

Стремление повысить устойчивость и готовность к климатическим чрезвычайным ситуациям, подчеркнула Ярошиньска, включает и укрепление потенциала систем здравоохранения.

«Когда мы говорим о воздействии дыма от лесных пожаров на здоровье, мы обычно думаем об отдельных людях, об их страданиях и проблемах. Но это также колоссальная нагрузка на систему здравоохранения».

Она подчеркнула, что медицинских работников необходимо обучать и обеспечивать необходимой информацией: они должны понимать, что означает плохое качество воздуха, как об этом рассказывать и какие советы давать каждому конкретному пациенту.

«Первоочередная задача — укрепить позиции сектора здравоохранения: обучать людей, обеспечивать их ресурсами, чтобы аргументы, связанные со здоровьем, звучали убедительнее и учитывались при принятии решений на местном уровне», — добавила Ярошиньска.