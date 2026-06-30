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tvn.md logotvn
30 Июня 2026, 20:08
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Жители Глодян и окрестностей жалуются на дым от горящей свалки

Жители нескольких населённых пунктов вблизи Глодян жалуются на сильное задымление после возгорания на местной свалке.

Жители Глодян и окрестностей жалуются на дым от горящей свалки.
Жители Глодян и окрестностей жалуются на дым от горящей свалки.

По их словам, плотный дым сделал воздух практически непригодным для дыхания, а ночью люди не могли открывать окна, передает tvn.md

Очевидцы утверждают, что ситуация продолжается уже несколько дней и особенно усиливается при отсутствии ветра, когда дым скапливается в низинах и распространяется на соседние сёла.

Вице-примар города Глодяны Руслан Унгурян сообщил, что причиной возгорания могли стать высокие температуры. По его словам, на место были вызваны экстренные службы.

«Свалка загорелась из-за высоких температур, мы вызвали 112, на место прибыли сотрудники ГИЧС, пожарные работали всю ночь. Мы также задействовали насос и привлекли местных экономических агентов. Экологический ущерб значительный, но продолжаем работать», — отметил он.

По данным местных властей, в ликвидации пожара задействованы спасатели и сотрудники местной администрации, а также спецтехника.

Власти призывают жителей избегать длительного пребывания на улице, держать окна закрытыми и соблюдать осторожность, особенно людям с заболеваниями дыхательных путей, детям и пожилым гражданам.

Источник
tvn.md logotvn
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