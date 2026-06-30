Жители Глодян и окрестностей жалуются на дым от горящей свалки.

Жители нескольких населённых пунктов вблизи Глодян жалуются на сильное задымление после возгорания на местной свалке.

По их словам, плотный дым сделал воздух практически непригодным для дыхания, а ночью люди не могли открывать окна, передает tvn.md

Очевидцы утверждают, что ситуация продолжается уже несколько дней и особенно усиливается при отсутствии ветра, когда дым скапливается в низинах и распространяется на соседние сёла.

Вице-примар города Глодяны Руслан Унгурян сообщил, что причиной возгорания могли стать высокие температуры. По его словам, на место были вызваны экстренные службы.

«Свалка загорелась из-за высоких температур, мы вызвали 112, на место прибыли сотрудники ГИЧС, пожарные работали всю ночь. Мы также задействовали насос и привлекли местных экономических агентов. Экологический ущерб значительный, но продолжаем работать», — отметил он.

По данным местных властей, в ликвидации пожара задействованы спасатели и сотрудники местной администрации, а также спецтехника.

Власти призывают жителей избегать длительного пребывания на улице, держать окна закрытыми и соблюдать осторожность, особенно людям с заболеваниями дыхательных путей, детям и пожилым гражданам.