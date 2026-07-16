Нью-Йорк, Детройт и Миннеаполис оказались в дыму из-за канадских лесных пожаров.

Около 850 активных очагов лесных пожаров зафиксировано в Канаде и более десятка на севере США.

Как сообщает AP, дым дошел до Детройта, Миннеаполиса, Нью-Йорка и других городов Восточного побережья США, где качество воздуха сейчас специалисты называют опасным для здоровья. Ситуация усугубляется экстремальной жарой, в некоторых районах США воздух прогревается до +39–41 °С.

По данным Канадского межведомственного центра лесных пожаров, за последние сутки в стране обнаружены 20 новых очагов возгорания, с начала года — более 3,5 тыс. Огонь уже уничтожил более 1,9 млн га лесов. Основной удар стихии приходится на леса в западных и центральных районах провинции Онтарио, населенные пункты, включая Торонто, затянуты дымом. Власти проводят эвакуацию населения. Несколько грузовых поездов, включая один из направленных для эвакуации людей, оказались в самом эпицентре пожара возле города Армстронг.

По оценкам сервиса качества воздуха IQAir, Торонто входит в топ-3 городов с самым загрязненным воздухом. Первые два места в рейтинге занимают Детройт и Миннеаполис, где воздух уже опасен для жизни. В Нью-Йорке сильный смог. Мэр города Зохран Мамдани предупредил жителей об угрозе для здоровья, призвав их по возможности оставаться дома. Власти города раздают людям бесплатно маски для лица. Между тем в Нью-Йорке и Вашингтоне ожидается жара до 40 °С, в Филадельфии — до 41 °С.