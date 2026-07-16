theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Point.md logoPoint
16 Июля 2026, 16:32
1 322
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Нью-Йорк, Детройт и Миннеаполис оказались в дыму из-за канадских лесных пожаров

Около 850 активных очагов лесных пожаров зафиксировано в Канаде и более десятка на севере США.

Нью-Йорк, Детройт и Миннеаполис оказались в дыму из-за канадских лесных пожаров.
Нью-Йорк, Детройт и Миннеаполис оказались в дыму из-за канадских лесных пожаров.

Как сообщает AP, дым дошел до Детройта, Миннеаполиса, Нью-Йорка и других городов Восточного побережья США, где качество воздуха сейчас специалисты называют опасным для здоровья. Ситуация усугубляется экстремальной жарой, в некоторых районах США воздух прогревается до +39–41 °С.

По данным Канадского межведомственного центра лесных пожаров, за последние сутки в стране обнаружены 20 новых очагов возгорания, с начала года — более 3,5 тыс. Огонь уже уничтожил более 1,9 млн га лесов. Основной удар стихии приходится на леса в западных и центральных районах провинции Онтарио, населенные пункты, включая Торонто, затянуты дымом. Власти проводят эвакуацию населения. Несколько грузовых поездов, включая один из направленных для эвакуации людей, оказались в самом эпицентре пожара возле города Армстронг.

По оценкам сервиса качества воздуха IQAir, Торонто входит в топ-3 городов с самым загрязненным воздухом. Первые два места в рейтинге занимают Детройт и Миннеаполис, где воздух уже опасен для жизни. В Нью-Йорке сильный смог. Мэр города Зохран Мамдани предупредил жителей об угрозе для здоровья, призвав их по возможности оставаться дома. Власти города раздают людям бесплатно маски для лица. Между тем в Нью-Йорке и Вашингтоне ожидается жара до 40 °С, в Филадельфии — до 41 °С.

Источник
Point.md logoPoint
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте