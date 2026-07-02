Вспышка хантавируса, связанная с лайнером MV Hondius, завершилась

Вспышка хантавируса, которая связана с круизным судном MV Hondius, официально закончилась. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус на пресс-конференции.

По его словам, в четверг, 2 июля, последний человек, имевший контакт с пассажиром лайнера, вышел из карантина. Его тест на хантавирус показал отрицательный результат. С 25 мая не было зарегистрировано ни одного нового случая заражения.

Всего за время вспышки было выявлено 13 случаев заражения хантавирусом. Три человека скончались. Министерства здравоохранения 33 стран смогли идентифицировать и отследить более 650 контактов заболевших.

Гебрейесус отметил, что ВОЗ намерена продолжить изучение вируса. Организация инициировала совместное исследование с участием 21 страны, направленное на совершенствование методов диагностики и лечения этого заболевания.