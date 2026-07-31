Восточная Европа оказалась на грани блэкаутов

Потребители в Восточной Европе готовятся к возможным ограничениям в снабжении электроэнергией из-за рекордно низкого уровня воды в реке Дунай.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Bloomberg.

Затяжные волны аномального зноя спровоцировали высыхание жизненно важных водных артерий континента, что подорвало работу местных АЭС и ГЭС. Кроме Дуная, к критическим минимумам приближается уровень воды и в немецком Рейне.

Венгрия сокращает потребление электроэнергии

Венгрия уже разрабатывает планы по вынужденному сокращению потребления электроэнергии крупными промышленными предприятиями. На фоне нехватки воды для охлаждения реакторов атомная электростанция "Пакш", обеспечивающая более 40% потребностей страны, вынуждена снижать мощность.

Оператор станции предупредил о возможности ее полной остановки в течение 72 часов.

Угроза отключений в Румынии и Сербии

В Румынии ситуация тоже остается напряженной. Временный премьер-министр Илье Боложан призвал граждан минимизировать использование электроприборов в час пик.

На этой неделе на АЭС "Чернаводэ" уже остановили один из двух ядерных реакторов, что заставило страну покупать более дорогой ресурс за границей. По данным оператора Nuclearelectrica, решения об остановке второго реактора могут быть приняты в любой момент в случае дальнейшего падения уровня Дуная.

В Сербии гидрологи прогнозируют неизбежные ограничения водоснабжения в августе. Крупнейшая гидроэлектростанция страны "Джердап 1" функционирует лишь на треть от своей обычной мощности из-за обмеления русла.

Ситуация в других странах Европы

В словацкой Братиславе в июле зафиксировали самый низкий средний поток Дуная за 125 лет наблюдений, из-за чего речные суда частично упустили возможность навигации.

Пять ядерных реакторов Словакии пока работают без ограничений благодаря автономным системам охлаждения, однако гидроэнергетика понесла существенные потери. В частности, на Габчиковской водопроводной станции из восьми турбин работает только одна.

Климатический кризис затронул и Западную Европу. Франция также была вынуждена сократить производство на своих АЭС, ведь сброс слишком горячей охлаждающей воды в реки угрожает местной экосистеме и дикой природе.