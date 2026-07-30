Дунай в Будапеште обмелел до рекордного уровня: по руслу можно ходить пешком.

Уровень Дуная в Будапеште достиг исторического минимума из-за сильной засухи. Утром 28 июля уровень воды составил 31 сантиметр, а к вечеру опустился до 28 сантиметров, что стало самым низким показателем за всю историю наблюдений.

Обмеление реки уже сказывается на экономике и инфраструктуре Венгрии. На АЭС в Пакше пришлось снизить мощность одного из реакторов на 254 мегаватта из-за нехватки воды для охлаждения, сообщает libertatea.ro

Серьезные проблемы возникли и в судоходстве. Около 15 круизных теплоходов оказались заблокированы на венгерском участке Дуная, а грузовые суда вынуждены перевозить лишь 10–20% своей обычной загрузки.

По данным властей, засуха затронула практически весь судоходный участок Дуная протяженностью 2412 километров. Гидрологические службы продолжают следить за уровнем воды, а судовладельцев регулярно предупреждают об опасных участках с недостаточной глубиной.

Мэр Будапешта Гергей Карачонь заявил, что ситуация свидетельствует о необходимости пересмотра политики использования водных ресурсов, поскольку изменение климата делает воду все более ценным ресурсом.

По прогнозам гидрологов, существенных осадков в бассейнах Дуная и Тисы в ближайшие дни не ожидается. Новая волна жары в Альпах и Карпатском бассейне приведет к тому, что уровень воды останется критически низким и может продолжить снижаться.

На опубликованных в Будапеште кадрах видно, что река настолько обмелела, что в отдельных местах люди могут передвигаться пешком по обнажившемуся руслу Дуная. Несмотря на сложную ситуацию, официальных ограничений для судоходства пока не вводили — решение о продолжении рейсов капитаны принимают самостоятельно, исходя из текущей глубины и характеристик судна.