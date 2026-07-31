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rupor.md logorupor
31 Июля 2026, 17:52
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Обмеление Дуная в Румынии почти достигло исторического минимума 1985 года

Расход воды в реке Дунай в Румынии упал до 1600 кубических метров в секунду и продолжит снижаться.

Обмеление Дуная в Румынии почти достигло исторического минимума 1985 года.
Обмеление Дуная в Румынии почти достигло исторического минимума 1985 года.

Об этом сообщает News.ro со ссылкой на данные Национального института гидрологии и гидротехнического менеджмента (INHGA) и представителей «Apele Române», пишет rupor.md

Текущие показатели почти в три раза ниже многолетней нормы июля, составляющей около 4700–4750 куб. м/с. В нижнем течении, ниже «Железных Ворот», фиксируется постепенное уменьшение стока на всем румынском участке.

Эксперты квалифицируют текущую ситуацию как один из самых сложных гидрологических периодов за последние десятилетия. Дополнительным осложняющим фактором является отсутствие прогнозов по осадкам в верхнем бассейне Дуная в ближайшее время.

На фоне критического обмеления энергокомпания SN Nuclearelectrica ввела защитные меры:

  • Первый блок Черноводской АЭС был остановлен в контролируемом режиме.

  • Второй блок продолжает работать и остается подключенным к Национальной энергетической системе, так как текущие параметры позволяют безопасную эксплуатацию.

Гидрологи прогнозируют дальнейшее ухудшение показателей: в ближайшие сутки расход воды на входе в страну в створе Базяш сократится до 1550 куб. м/с. Это ставит текущий уровень водности в один ряд с экстремально засушливым 1985 годом, когда минимальный зафиксированный сток Дуная составлял 1400 куб. м/с.

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Источник
rupor.md logorupor
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