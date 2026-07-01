Volkswagen собирается закрыть сразу четыре завода в Германии до 2034 года.

В концерне Volkswagen обсуждают новый жесткий план экономии: под угрозой закрытия оказались четыре немецких завода — в Ганновере, Эмдене, Цвиккау и Неккарзульме.

По данным Spiegel, производство автомобилей там может постепенно прекратиться к 2034 году: сначала в Цвиккау и Эмдене, затем в Ганновере и на заводе Audi в Неккарзульме, пишет bild.de

Глава концерна Оливер Блуме готовит новое «целевое видение 2030» для Volkswagen. Речь может идти о сокращении до 100 тысяч рабочих мест по всему миру. Сам концерн пока подтверждает только то, что правление «интенсивно работает над планом будущего для перестройки компании», но деталей не раскрывает.

Профсоюз IG Metall и производственный совет выступили против планов руководства и объявили день протестов на немецких площадках Volkswagen, а также у Audi, Porsche и MAN.

Против закрытия заводов выступает и земля Нижняя Саксония, которой принадлежат 20% акций VW. Вице-премьер региона Юлия Вилли Гамбург заявила, что «закрытие заводов — это не стратегия будущего».