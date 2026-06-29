Volkswagen рассматривает продажу своих всемирно известных брендов.

На фоне сообщений о рекордном сокращении сотрудников Volkswagen рассматривает возможность продажи Ducati, PowerCo и некоторых других подразделений.

Об этом сообщает Financial Times, передает unian.net

Издание отмечает, что расходы, связанные с масштабными сокращениями персонала, могут полностью "съесть" средства, полученные от недавней продажи производителя промышленных турбин Everllence. Его продали примерно за 8 миллиардов долларов.

Эксперты считают, что если эти деньги пойдут на покрытие структурных проблем, а не на инвестиции, эффект от сделки будет ограниченным. В таком случае Volkswagen будет вынужден пойти на дальнейшую продажу активов. Среди возможных решений рассматриваются отчуждение мотоциклетного бренда Ducati или проведение IPO подразделения Lamborghini.

Некоторые аналитики считают, что вероятность продажи этих брендов относительно низка. Более вероятным сценарием считается продажа аккумуляторного подразделения PowerCo, бизнеса автономного вождения ADMT или производителя грузовиков Traton. Проблема для Volkswagen заключается в том, что эти активы менее привлекательны для потенциальных инвесторов и могут оцениваться значительно ниже, чем Everllence.

Генеральный директор американского пикап-бренда Scout (принадлежит Volkswagen Group) ранее отметил, что IPO этого бизнеса рассматривается как один из вариантов. По данным одного из источников Financial Times, сейчас компания проводит технико-экономическое обоснование по привлечению внешних инвесторов.

Руководство Volkswagen также вынуждено рассматривать возможность экономии средств за счет сокращения инвестиций в некоторые свои подразделения, такие как вышеупомянутая PowerCo.

"Лучше всего было бы просто прекратить инвестировать и смириться с тем, что все потраченные средства – это уже безвозвратные расходы. Думаю, это может быть лучшим финансовым решением", – говорит аналитик UBS Патрик Хаммель.

Немецкий концерн Volkswagen планирует в ближайшие годы сократить по всему миру до 100 000 сотрудников (в настоящее время в концерне работает около 657 000 сотрудников), а также закрыть некоторые заводы.

Компания может пойти на закрытие четырёх производственных площадок. Среди них называют заводы в Ганновере, Цвиккау и Эмдене, а также предприятие Audi в Неккарзульме. Производство на этих площадках может быть прекращено после завершения выпуска текущих модельных линеек. В случае с Цвиккау речь идет об электромобилях Volkswagen ID.3 и Cupra Born.

Крупнейший автопроизводитель Европейского Союза может вообще исчезнуть. В рамках внутреннего расследования были опрошены члены правления и наблюдательного совета Volkswagen AG, чтобы оценить уровень внутренней сплоченности.

Большинство топ-менеджеров пришли к выводу, что ситуация в концерне критическая. Шестеро из девяти опрошенных членов правления оценили состояние Volkswagen AG как потенциально угрожающее его дальнейшему существованию, а ещё трое назвали текущую ситуацию напряжённой.

Панические настроения руководства Volkswagen имеют под собой реальную основу. По данным Deutsche Welle, чистая прибыль концерна Volkswagen AG после уплаты налогов за прошлый год сократилась примерно на 44% – до 6,9 млрд евро против 12,4 млрд евро годом ранее.

Основным фактором падения стали убытки, зафиксированные в дочерней компании Porsche, возникшие на фоне пересмотра стратегии с акцентом на продление жизненного цикла двигателей внутреннего сгорания. Это негативно сказалось на финансовых результатах материнского концерна. Дополнительным ударом стали многомиллиардные потери, вызванные таможенными ограничениями США, введенными администрацией президента Дональда Трампа.

Некоторые признаки кризиса проявились ещё год назад. В конце 2025 года стало известно, что Volkswagen прекращает производство автомобилей на своем заводе в Дрездене. Такое решение было принято на фоне падения продаж в Китае и ослабления спроса на европейских рынках.