Volkswagen до конца года сократит 19 тысяч сотрудников

Автомобильный концерн Volkswagen (VW) планирует до конца текущего года сократить 19 тыс. сотрудников, пишет Reuters. В распоряжении агентства оказался текст речи, которую гендиректор компании Оливер Блуме собирается произнести на ежегодном собрании акционеров 18 июня, пишет reuters.com

Сокращения — часть масштабных планов VW по снижению издержек. В последние годы компания сталкивается с проблемами из-за замедления спроса, сложностей с продажами электромобилей и усиления конкуренции со стороны китайских корпораций. Еще в 2024 году VW сообщала, что ей придется закрывать заводы и сокращать десятки тысяч сотрудников.

Сокращения, о которых, по данным Reuters, собирается объявить Блуме,— часть запланированного к 2030 году уменьшения числа сотрудников на 28 тыс.