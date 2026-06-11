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reuters
11 Июня 2026, 22:06
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Volkswagen до конца года сократит 19 тысяч сотрудников

К 2025 году компания уже снизила производственные затраты своих заводов в Германии более чем на 20%.

Volkswagen до конца года сократит 19 тыс. сотрудников.
Volkswagen до конца года сократит 19 тыс. сотрудников.

Автомобильный концерн Volkswagen (VW) планирует до конца текущего года сократить 19 тыс. сотрудников, пишет Reuters. В распоряжении агентства оказался текст речи, которую гендиректор компании Оливер Блуме собирается произнести на ежегодном собрании акционеров 18 июня, пишет reuters.com

Сокращения — часть масштабных планов VW по снижению издержек. В последние годы компания сталкивается с проблемами из-за замедления спроса, сложностей с продажами электромобилей и усиления конкуренции со стороны китайских корпораций. Еще в 2024 году VW сообщала, что ей придется закрывать заводы и сокращать десятки тысяч сотрудников.

Сокращения, о которых, по данным Reuters, собирается объявить Блуме,— часть запланированного к 2030 году уменьшения числа сотрудников на 28 тыс.

Источник
reuters
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