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26 Июня 2026, 18:27
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Volkswagen планирует сократить до 100 тысяч сотрудников в течение нескольких лет

Volkswagen готовит новый масштабный план экономии: в ближайшие годы концерн может сократить до 100 тысяч рабочих мест по всему миру.

Volkswagen планирует сократить до 100 тысяч сотрудников в течение нескольких лет.
Volkswagen планирует сократить до 100 тысяч сотрудников в течение нескольких лет.

Сейчас в VW работают около 657 тысяч человек. Если план утвердят, это будет вдвое больше прежней цели по сокращениям, пишет bild.de

Под угрозой, по данным издания, могут оказаться четыре завода в Германии: площадки Volkswagen в Ганновере, Цвиккау и Эмдене, а также завод Audi в Неккарзульме. Производство там могут остановить после того, как с конвейера снимут нынешние модели. В Цвиккау сейчас выпускают электромобили ID.3 и Cupra Born, в Эмдене — ID.4 и ID.7, а Ганновер важен для подразделения коммерческого транспорта.

Представитель концерна Volkswagen заявил, что компания не комментирует внутренние конфиденциальные документы, а такие решения должны обсуждаться и утверждаться в профильных органах. 

По данным Manager Magazin, речь идет не только об увольнениях: VW также может вывести основную марку Volkswagen и подразделение компонентов в отдельные компании, чтобы в будущем легче привлекать деньги через биржу.

Источник
bild
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