Volkswagen продаст свой завод двигателей за 7,4 миллиарда евро.

Автомобильный концерн Volkswagen согласился продать 51% акций своего предприятия Everllence, занимающегося производством крупных дизельных двигателей.

Покупателем стала американская инвестиционная компания Bain Capital, а общая сумма сделки составит около 7,4 млрд евро.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Reuters.

Для немецкого автогиганта эта продажа стала способом срочно привлечь деньги на фоне глубокого кризиса и серьезных сокращений в основном автомобильном бизнесе. По условиям сделки, Volkswagen в ближайшие годы будет оставаться крупным совладельцем предприятия и сохранит за собой 49% акций.

Компания Everllence, которая до июня 2025 года называлась MAN Energy Solutions, производит массивные двигатели для морских судов и большие генераторы. Руководство Volkswagen отметило, что смена владельца позволит подразделению быстрее развиваться на новых перспективных рынках, в частности, поставлять энергетическое оборудование для дата-центров искусственного интеллекта.

Все заводы компании в Германии гарантированно продлят работу по меньшей мере до конца 2030 года под новым руководством, а принудительные увольнения работников на этот период полностью запрещены. Официально закрыть соглашение и пройти проверки регуляторов планируется до конца этого года.

Поиск денег для преодоления убытков

Генеральный директор концерна Оливер Блуме подчеркнул, что этот шаг поможет компании существенно укрепить свое финансовое положение. Сейчас Volkswagen активно пересматривает свой портфель активов, чтобы снизить долги и выйти из затруднительного финансового положения.

За право выкупить завод Everllence соперничали несколько крупных мировых фондов. Bain Capital удалось обойти конкурентов даже несмотря на то, что один из фондов объединился для совместной заявки с главными акционерами Volkswagen — семьей Порше и государственным фондом Катара.