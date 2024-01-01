На севере Молдовы грузовой поезд протаранил автомобиль на переезде.

Авария произошла примерно в 18:55. Машинист грузового состава применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось из-за большой длины тормозного пути железнодорожного состава. В результате аварии никто не пострадал, пишет moldova1.md

В этом контексте администрация предприятия "Железная дорога Молдовы" призывала водителей быть предельно внимательными.

«Железнодорожная инфраструктура — это зона повышенного риска. Машинист поезда не может мгновенно остановить состав, и даже экстренное торможение не всегда помогает предотвратить удар при внезапном появлении препятствия», — подчеркивается в сообщении ведомства.

Это уже второй подобный случай за последний месяц. Напомним, в середине мая на маршруте Флорешты — Белцы поезд врезался в микроавтобус. Тогда травмы различной степени тяжести получили три человека, которые были госпитализированы.