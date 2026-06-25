Украинский бизнес переносит производство в Румынию и скупает заводы.

На фоне затяжной войны меняется экономическая динамика в регионе: крупный украинский капитал, прежде всего промышленный, перемещается в Румынию, превращая страну в своеобразную производственную базу для украинской экономики.

Украинские компании ищут не только безопасную площадку для работы, но и стремятся напрямую встроиться в цепочки поставок Европейского союза, готовясь к послевоенному восстановлению Украины, сообщает economedia.ro

Фармацевтический гигант Biopharma начал строительство завода в городе Арад стоимостью 85 млн евро. Завершение проекта запланировано на конец 2027 года. Компания имеет более чем столетнюю историю и специализируется на разработке и производстве иммунобиологических препаратов и лекарств, получаемых из плазмы крови человека.

В металлургической отрасли группа Metinvest, контролируемая самым богатым украинским бизнесменом Ринатом Ахметовым, приобрела трубный завод в Яссах. Предприятие уже получает десятки тысяч тонн стали с украинского комбината «Запорожсталь». Схема работы проста: сталь доставляют из Украины по железной дороге или автотранспортом, а на румынском предприятии перерабатывают в готовую продукцию, которая затем получает маркировку «Сделано в ЕС».

Наиболее ожесточенная борьба сейчас разворачивается вокруг металлургического комбината Liberty Galați (бывший Sidex) в Галаце. Предприятие выставлено на продажу за 444 млн евро. За актив борются Metinvest, румынская компания UMB Steel бизнесмена Доринела Умбрэреску, а также инвесторы из Индии и Греции.

Для Metinvest покупка комбината в Галаце означала бы создание единого промышленного коридора. Предприятие обеспечивает прямой доступ к Дунаю, Черному морю, европейской железнодорожной сети и рынкам ЕС, снижая логистические риски, связанные с украинскими портами.

Покупая активы в Румынии, украинские компании получают производственные мощности, расположенные на территории страны-члена НАТО, сохраняя при этом основной бизнес в Украине. Такая стратегия позволяет одновременно обеспечить безопасность активов и подготовиться к будущему экономическому росту.

Для Румынии приход украинских инвесторов укрепляет ее роль как стратегического промышленного хаба на восточной границе ЕС. Приток капитала помогает сохранить рабочие места и поддержать предприятия, испытывающие финансовые трудности. Вместе с тем в Бухаресте существуют опасения, что стратегические активы переходят под контроль компаний из государства, не входящего в НАТО.