theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
protv.md logoprotv
1 Июня 2026, 11:25
13 272
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В Кишинёве водитель авто проехался по дворам, стреляя фейерверком из люка

По предварительным данным, инцидент произошёл в микрорайоне Телецентр — во дворе тех же жилых домов, где месяц назад из-за фейерверка в одной из квартир случился пожар.

В Кишинёве водитель авто проехался по дворам, стреляя фейерверком из люка.
В Кишинёве водитель авто проехался по дворам, стреляя фейерверком из люка.

Жители одного из домов в микрорайоне Телецентр сняли на видео, как из движущегося автомобиля запускают фейерверки прямо во дворе многоэтажки. На кадрах видно, что машина движется на скорости, а из её салона вылетают огни фейерверков. Автомобиль при этом не останавливается и продолжает движение, пишет protv.md

Правоохранители идентифицировали водителя автомобиля. Ему грозит штраф в соответствии с действующим законодательством.

"Случай был задокументирован 31 мая, в 20.00. Личность водителя была установлена, ему грозит наказание", - сообщила пресс-секретарь полиции.

Напомним, что 1 мая в многоквартирном доме на улице Николае Тестемицану в столице вспыхнул пожар в квартире после того, как во дворе были запущены фейерверки. По данному факту были задержаны двое мужчин в возрасте 40 и 44 лет. Одному из них грозит штраф от 27 500 до 42 500 леев либо лишение свободы на срок до двух лет.

Источник
protv.md logoprotv
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте