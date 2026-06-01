В Кишинёве водитель авто проехался по дворам, стреляя фейерверком из люка.

Жители одного из домов в микрорайоне Телецентр сняли на видео, как из движущегося автомобиля запускают фейерверки прямо во дворе многоэтажки. На кадрах видно, что машина движется на скорости, а из её салона вылетают огни фейерверков. Автомобиль при этом не останавливается и продолжает движение, пишет protv.md

Правоохранители идентифицировали водителя автомобиля. Ему грозит штраф в соответствии с действующим законодательством.

"Случай был задокументирован 31 мая, в 20.00. Личность водителя была установлена, ему грозит наказание", - сообщила пресс-секретарь полиции.

Напомним, что 1 мая в многоквартирном доме на улице Николае Тестемицану в столице вспыхнул пожар в квартире после того, как во дворе были запущены фейерверки. По данному факту были задержаны двое мужчин в возрасте 40 и 44 лет. Одному из них грозит штраф от 27 500 до 42 500 леев либо лишение свободы на срок до двух лет.